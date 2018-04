Tančila jsem valčík s agentem 007, říká kosmetička

Jak by se ženy měly po zimě připravit na jaro?

Po zimě je potřeba pleť detoxikovat (- více zde) jak zvnějšku, tak zvnitřku. Odhazujeme svršky, a tak musíme dbát na to, abychom neměly celulitidu. Také doporučuji zákaznicím obměňovat kosmetiku. Nezůstávat pořád u toho samého. Naše pleť je všežravá, stejně jako my, a je potřeba jí dodávat vitaminy, hydrataci a regeneraci a používat různorodé krémy.

Po jak dlouhé době by se kosmetické přípravky měly vystřídat?

Nejlépe alespoň jednou za rok krém nebo sérum změnit. Můžeme použít od té samé značky jinou řadu, aby pleť vyzkoušela i něco jiného. Celá kosmetická řada má totiž několik odvětví, třeba vitaminové, na vrásky, hydratační a podobně.

Měly by se měnit i značky?

Ano, stoprocentně. Každá značka má základ v něčem, a to si drží po celou dobu té řady. Je tedy dobré střídat i značky.

Přicházejí s jarem novinky i do kosmetiky?

Velký boom je takzvaná enzymatická regenerace. Při kosmetickém ošetření pleti se nanáší speciální typ masky, která je "žravá". Úplně cítíte, jak proniká do hloubky a myslíte si, že už vám na obličeji žádná kůže nezůstala (smích). Má skvělé účinky na žilky, nepravidelnou pigmentaci, na jizvičky, na akné. Pak je to také trojdimenzní péče. Žena si nejdříve nanese sérum, potom olejíček, který pleť detoxikuje a zároveň okysličuje, a teprve potom nanese krém. Když na obličej dáte hned krém, pleť jakoby udusíte, nemůže tak dýchat. Další novinkou je ionizace pleti, drenáž obličeje (pročišťující ruční nebo přístrojová masáž), tepelné masky nebo kyslíkové ošetření. Pomocí kyslíku se vtlačují všechny výživné látky do pleti, zatímco klientka vdechuje kyslík ještě pomocí kyslíkové masky, takže se prokysličuje celé tělo.

V různých rozhovorech uvádíte, že pracujete s profesionální kosmetikou. Jak se pozná ta profesionální od neprofesionální?

Spočívá to v tom, že kosmetické firmy poskytují více výživných ampulí, pleťových mlék, více různorodých masek a prostě to, co si zákaznice nemůže běžně koupit v drogerii nebo parfumeriích. Tyto značky mají také své továrny, ve kterých své novinky testují.

Co nejvíc trápí vaše zákaznice?

Největší problémy mají ženy s pletí, konkrétně s akné, na které si stěžují i ženy v pokročilejším věku. Potom hodně s tenkou vrásčitou kůží, která je velmi dehydrovaná. Dále je to problém ochabující pokožky na krku, v dekoltu a na pažích.

Má na to vliv i strava a životní styl?

Určitě. Pleti škodí nadmíra cukru a mléčných výrobků, stres, špatné spaní, kouření, uzavřené místnosti s klimatizací. Neměli bychom pít šťávy, které obsahují hodně konzervantů. Lepší je neperlivá voda, ovocné nebo bylinné čaje. Zaměřte se na ovoce a zeleninu, ale spíš na takovou, která roste u nás. Někomu může dělat špatně tropické ovoce, kde mohou být různé druhy plísní. Navíc v Praze, a to neříkám jen proto, že bych chtěla nějak vydělávat, by se mělo chodit na kosmetiku jednou za tři týdny, protože tady je znečištění ovzduší daleko horší než v ostatních městech. Tam stačí jednou za měsíc. Pleť na obličeji ničím neschováte.

Je opravdu velký rozdíl mezi drahou špičkovou kosmetikou, kde jdou ceny i do tisíců, a kosmetikou levnější?

Většinou když je kosmetika drahá, jsou v ní opravdu drahé ingredience, jako kaviár nebo mořské řasy. Kosmetika, která se prodává v lékárnách, nemá tak široký záběr jako profesionální přípravky pro kosmetické ošetření pleti. Je dobrá na domácí použití. Navíc v lékárnách nepracují kosmetičky, které by vám správně poradily. Nejlepší je, když na vás kosmetička dvě hodiny pracuje, seznámí se s vaší pletí a vidí, co pleť snese a co ne. Nechtěla bych ale tak úplně poměřovat levnou a drahou kosmetiku. V každé je něco dobré a kosmetička může doporučit z levnější kosmetiky třeba pleťové mléko a vodu na očištění pleti. Na druhou stranu je to v kosmetice třeba jako s auty: levné i drahé auto prostě jede, rozdíl je v tom určitém komfortu a bezpečnosti. Je fajn, když má žena doma "zaparkovaný nějaký mercedes nebo ferrari".

Když žena nemá peněz nazbyt, dá se kosmetické ošetření nějak "obejít"? Nahradit domácí přírodní péčí?

Já se snažím zákaznicím, třeba po porodu, na mateřské, v důchodu, které mají hluboko do peněženky, poradit. Nechci být jen kosmetička pro ty, které mají peníze. Radím různé koupele, masky z domácích surovin, jak udělat pleťovou vodu z bylin...

Všechno se ale doma vyrobit nedá...

Některé věci je opravdu potřeba koupit. To pak doporučím nějaké z lékárny nebo drogerie. Pleťovou vodu nebo masky si žena může doma připravit také. Krém si ale doma vyrobit nemůže. Nejčastěji doporučuji krém mandlový, vitaminový nebo dětský na jemnou kůži, protože ty obsahují hypoalergenní látky.

Může tedy ten, kdo má citlivou pokožku, používat kosmetiku pro děti?

Klidně, ale zákaznice by si měly uvědomit, že působí jen na citlivost, ale ne na vrásky. Jsou jen na tu červenavost, na ekzémy a podobně.

Máte nějaké "zaručené" tipy na domácí kosmetiku?

Skvělé jsou koupele z rozmixovaného litru mléka a deseti polévkových lžic oleje, které nalejete do vany plné vody. Nebo rozpustíte ve vaně čtvrt litru medu nebo nakrájený jeden pomeranč, citron, grep a mandarinku a necháte ve vodě vyluhovat a potom se v tom vykoupat. Masku připravíte ze zakysané smetany a teplého medu. Tyto ingredience nanesete na obličej i na krk a dekolt, na který často ženy zapomínají. Potom také ženám často radím, aby si jakýmkoli ovocem, které má šťávu, potíraly obličej.

Jak jsou na tom v přístupu ke kosmetice muži?

Strašně dobře. Teď se to rozmohlo. Teď už neplatí, že muž má mít jizvu a má smrdět (smích). Denně mám na kosmetice tak dva muže. Chodí na čištění pleti, na masáže, pečují i o nehty. Muži o sebe začínají víc dbát, ale nejde jen o metrosexuály. Chodí dokonce i mladí kluci, kteří mají problematickou pleť.

Na muže aplikujete totéž co na ženy? Je nějaký rozdíl mezi kosmetikou pro muže a ženy?

V podstatě na muže při kosmetice používáme totéž co na ženy. Pánská kosmetika se od té pro ženy liší jen ve vůních. To jen aby se muž necítil jako ženská (smích).

A jaký máte názor na plastické operace?

Kladný. Zatím na sobě nemám žádnou, ale kdyby mi třeba povisla oční víčka, tak na operaci klidně půjdu. Je to nejen estetická záležitost, ale i zdravotní. Samozřejmě pokud chce některá žena na sobě pořád něco měnit, a přitom to není potřeba, je to špatně. To odsuzuju. Ale když nejste opravdu s něčím spokojená a máte to v mozku "zakódované", je potřeba s tím něco dělat. Pokud je něco, co nezvládnu odstranit kosmetikou, není důvod od toho ženu odrazovat. Třeba hodně hluboké rýhy mohu "vyžehlit" jen do cca šedesáti procent.

Jak se dá pomocí kosmetiky nutnost některých plastických operací oddálit?

Třeba kyslíkem. Kyslíkové kúry působí na vrásky, ale jak jsem již zmiňovala, pokud už nějaké máte, vypnou se jen částečně. Někdo je ale nechce mít vůbec, a tak musí jít na plastiku. Kyslíkem se dá také ošetřit akné, rozšířené žilky, nerovnoměrná pigmentace pleti. Dokáže vám jakoby vytvarovat tvář - modeluje kontury, aby nebyly povislé, a obličej pak vypadá štíhleji. Skvělé účinky má i na kruhy a váčky pod očima. Pokožka je po aplikaci krásně vypnutá.

Spolupracujete i se známými osobnostmi. S kým se vám pracovalo nebo pracuje nejlépe?

Už čtrnáct let se znám s Bárou Štěpánovou. Pak se mi dobře pracuje s Martinou Kociánovou, Štěpánkou Duchkovou, Tereza Kostková je úžasná. Dobře se mi spolupracovalo i se Simonou Krainovou. Ale opravdu hodně si vážím těch čtyř měsíců se Seanem Connerym. Každý týden ke mně chodil na kosmetiku celého těla. Je to hrozně charizmatický muž a vždycky po kosmetice si se mnou zatancoval valčík a políbil mi ruku. Pro mě bylo neskutečné, když bývalý "agent 007" vstal z lehátka a zatancoval si se mnou a ještě mi pak dal pusu na tváře. Dokonce mi nabídl spolupráci.

Spolupráci? Ale to byste se asi musela odstěhovat do Ameriky...

Přesně tak. Nabídl mi, že by mi pomohl rozjet salon v Americe, jen kdybych tam odjela. Byl tady prý s kosmetikou moc spokojený. Přiznám se, že chvilku jsem byla tou vidinou zaslepená, ale potom jsem si uvědomila, že tady mám rodinu, dva syny a manžela. Ti jsou pro mě důležitější než kariéra, kterou se mi snad daří dělat i tady v Čechách. Já si stojím za tím, že vždy všechno začíná v hlavě. Když si něco ze srdce budete přát, opravdu se to splní. Nesmíte to ale brát na lehkou váhu. Já jsem si vždy přála dokázat něco v kosmetice a myslím, že se mi to snad plní...