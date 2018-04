Tříletou dceru kojím čtyřikrát denně a nestydím se za to, říká Ecclestone

Dcera britského automobilového funkcionáře a šéfa Formule 1 Bernieho Ecclestonea vnímá možnost kojení jako velký dar. Po porodu dcery doufala, že se jí podaří kojit alespoň půl roku. Že to bude mnohem déle, nečekala. Ale dokud bude mít mléko, chce dceru kojit dál.

„Každá matka moc dobře ví, co je pro její dítě nejlepší. Já vím, že je dcera šťastná. A nebudu jí kojení upírat, když ona sama stále kojit chce. Nejsem připravená na to, že bych jí právě toto záměrně upírala. Nevadí mi ani nenávistné komentáře plné sprostých a nechutných slov, které mi jsou schopné posílat matky prostřednictvím sociální sítě,“ sdělila Tamara v rozhovoru pro magazín Hello!.



Modelka kojí dceru čtyřikrát denně. Vždy těsně po probuzení, pak jednou nebo dvakrát denně a pak před spaním, aby se jí dobře usínalo.

„Kojení je dar. V minulosti bylo běžné, že se kojilo déle. Dnes ho matky ukončují tak brzy. Místo aby matky držely pospolu, jedna druhé podkopává nohy,“ myslí si.

Vzhledem k tomu, že by ale chtěla brzy další dítě, možná by bylo vhodné, aby na chvíli kojení přerušila a její tělo se mohlo dostatečně zregenerovat. Toho se však Tamara nebojí.

„Příroda to má zařízené. V minulosti se na nic nečekalo. Ženy měly děti hned po sobě. Strašně si přejeme další dítě a chceme, aby naše dcera měla sourozence. Myslím, že to nebude trvat dlouho a bude nás zase o jednoho víc,“ dodala.