Do talentovek zbývají jen dva týdny. Čtěte šest rad, jak se připravit

Děti s uměleckým či pohybovým nadáním to mají v devítce o dost těžší než ty ostatní. Pokud chtějí studovat některou z uměleckých středních škol či sportovní gymnázium, čeká je kromě jednotných přijímacích zkoušek jedna navíc – ta talentová.

Svůj talent musí před zkušební komisí potvrdit nejen budoucí zpěváci, herci, tanečníci, výtvarníci, muzikanti či profesionální sportovci, ale také třeba restaurátoři, umělečtí skláři, truhláři a kováři, vlásenkářky, maskéři, módní návrháři, designéři, starožitníci i rytci. Jak to zvládnout co nejlíp?

1. Pomůže praxe

„Kreslila jsem hodně a často,“ vzpomíná na chvíle před talentovou zkouškou Zoe Laube, která teď studuje Fashion design na škole Kateřinky v Liberci. „Měla jsem takový rituál: každý druhý den jsem kreslila zátiší, nejdříve lehké a pak jsem přidávala hadry, kovové věci, plastové lahve.“

2. Využijte přípravné kurzy

Cílená příprava a znalost prostředí, ve kterém budou děti zkoušku vykonávat, je pro mnohé – zejména pro ty méně sebevědomé – klíčová. Proto řada škol připravila na podzim pro nové uchazeče o studium intenzivní kurzy. Některé jsou už v běhu, jiné teprve budou začínat. Děti se tam dozvědí nejen, co je čeká u talentovek, ale také poznají kantory, kteří je v lednu budou hodnotit u zkoušek.

3. Vyžádejte si konzultaci

Rezignovat na přípravu nemusí ani ti, kteří bydlí od své vysněné školy desítky kilometrů a nemohou pravidelně na přípravku dojíždět. „Nevyhovovaly mi termíny přípravných kurzů, proto jsem si domluvila konzultační hodiny s učiteli grafického designu, ve kterých jsem trénovala k talentovým zkouškám,“ říká Lucie Václavíčková, která studuje na Střední uměleckoprůmyslové škole v Karlových Varech.

4. Naučte se o svém díle mluvit

„U zkoušek s dětmi krátce pohovoříme i o jejich pracích, které si přinesly s sebou, a dáme jim prostor, aby je okomentovaly. Jednak tím zjistíme, jestli jsou ty práce opravdu jejich, a také jak o práci přemýšlejí, co je inspiruje,“ říká Pavel Kopřiva, ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově, kterou absolvovala valná většina českých i slovenských sklářských výtvarníků.

5. Tělesné předpoklady

Na takové obory, jako je například balet, nestačí píle - studenti potřebují být doslova dobře stavění. „Nejdůležitější je hned od počátku stavba těla, baletky potřebují mít dlouhé ruce a dlouhé nohy. Když se mě rodiče zeptají, už po několika lekcích jsem jim schopna říct, zda se dítě na tanec hodí, nebo ne,“ říká profesorka Alice Kovářová z Taneční konzervatoře Praha, která připravuje děti k talentovkám už řadu sezon.

6. Využijte den otevřených dveří

„Všem zájemcům o studium na českobudějovické konzervatoři bych doporučila, aby nezanedbali přípravu na teoretickou část zkoušky,“ radí Tereza Golombková, která studuje klavír na Konzervatoři České Budějovice. „Mně samotné velmi pomohlo, že jsem navštívila před zkouškami den otevřených dveří, kde jsem si nanečisto napsala test všeobecných hudebních předpokladů. Když jsem si jej sama opravila a objevila jisté mezery v oblasti intervalů a akordů, začala jsem se cíleně věnovat právě tomuto učivu.“

6. U zkoušek se nestresujte

Alespoň to radí Benedikt Holčák, student 1. ročníku obor Hudba – hra na bicí nástroje na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. „Během zkoušky jsem byl velmi nervózní, přitom nebylo proč. Nejlepší je ten stres nevnímat a prostě jen třeba myslet na to, co mají dobrého v bufetu.“

Studentka Architektury a designu interiéru Aneta Novická souhlasí: „Nemá cenu se stresovat. Talentové zkoušky mně osobně připadaly jako hodina ve škole. Stačí jen zachovat klid.“