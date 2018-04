Takhle se mi líbíš víc: partnerky preferují eleganci

TOMIO OKAMURA

Proč jste si vybral právě tohle oblečení?

Obleky mám rád, působí čistě a elegantně a také hodně zahladí případné nedostatky postavy či vzhledu. Je to něco podobného jako japonské kimono. Nemám rád u svého oblečení výstřední barvy a velké nápisy, upřednostňuji tak radši skrytou kvalitu, praktičnost a eleganci. Hrozně nerad nosím jakoukoliv tašku, takže všude chodím zásadně s prázdnýma rukama.

Jak se vám líbilo to, co vám vybrala partnerka?

Celkem ano, mám rád také takové neformální pohodlné oblečení, dává mi svobodu pohybu, což je prima.

Co vám naše focení dalo?

Zjistil jsem, jaké oblečení se Evě na mně líbí. Takže se nad tím asi budu muset trošku zamyslet a přestat nosit jen ta svá oblíbená obyčejná bílá trička.



Takhle oblékla Tomio Okamuru jeho partnerka.

Co na to módní redaktorka Lenka Poláčková?

Moc se mi líbila kombinace Tomiových hnědých bot a pásku s šedým oblekem, která hodně celý model oživila. V oblečení od přítelkyně ale stejně vypadá výrazně mladší.

MARTIN HRUŠKA



Takhle se oblékl Martin Hruška.

Proč jste si vybral právě tohle oblečení?

Co se mě týká, tak se oblékám podle příležitosti, ale dost mě ovlivňuje nálada, se kterou ráno vstanu. V létě mám radši ležérní sportovní módu a v chladnějších měsících nosím džíny a koženou bundu. Nejvíc ze všeho nosím v současnosti džíny s klasickým střihem, sportovní boty a jednobarevné tričko.

Jak se vám líbilo to, co vám vybrala partnerka?

Líbilo se mi to tak, že jsme si všechno koupili! Není to poprvé, co mi Iva vybrala něco podle svého. Takže i když to není zcela můj styl, tak na dovolenou a odpočinek je to super.

Co vám naše focení dalo?

Co se týče oblečení, mě moje přítelkyně před časem dost pozitivně ovlivnila, vlastně mi ukázala, že některé moje oblečení bylo už trochu afektované a staromódní.



Takhle oblékla Martina Hrušku jeho partnerka.

A co na to módní redaktorka Lenka Poláčková?

Je vidět, že se Martin pohybuje v šoubyznysu a oblékání mu není cizí, focení mu šlo jako pravému modelovi. Jeho jednoduchý styl se mi líbí a rozhodně ho v tom podporuji. I když to, co mu vybrala Iva, je hodně odlišné, barevně mu to sedí.

ONDŘEJ HANUŠ



Takhle se oblékl Ondřej Hanuš.

Proč jste si vybral právě tohle oblečení?

Na módu moc nejsem, jednou za čas jdu na nákup a koupím si víc věcí najednou, hlavně abych to měl rychle za sebou. Mám rád kvalitu, která mi vydrží dlouho a dobře vypadá, aspoň pak nemusím chodit nakupovat tak často. Rád nosím sportovní oblečení, celý den v práci trávím v obleku, rád si ve volném čase obléknu něco pohodlného. Od května do října chodím skoro pořád ve svých oblíbených kraťasech. Vybral jsem si přesně to, co nejraději nosím, khaki zelené kraťasy a tričko s límečkem.

Jak se vám líbilo to, co vám vybrala partnerka?

Na košili jsem zvyklý a džíny také nosím rád, takže jsem se cítil pohodlně. Bylo to něco mezi mým pracovním oblečením a sportovním.

Co vám naše focení dalo?

Kdybych do práce nemusel nosit oblek, nevadilo by mi nosit to, co mi vybrala Jana. A nečekal jsem, že bude tak zajímavé vybírat Janě oblečení, myslel jsem, že budu hned hotový, jako když jsem si ho vybíral sám.



Takhle oblékla Ondřeje Hanuše jeho partnerka.

A co na to módní redaktorka Lenka Poláčková?

Ondrovi podle mého sedí víc sportovní styl. V košili vypadá zbytečně starší a v jeho věku si může dovolit i výrazné barvy. Oranžová mu sluší!