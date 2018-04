Takhle se mi líbíš víc: jak by vás oblékl váš partner

Jak oblékly dotyčné dámy své partnery, čtěte na ona.idnes.cz zítra

EVA NETOLICKÁ



Takhle se Eva Netolická oblékla sama.

Proč jste si vybrala právě tohle oblečení?

Módu mám ráda, i když se jí úplně neřídím. Z daného výběru oblečení mi tento styl nejvíc sedí. Mám ráda světlé barvy a v létě příjemné materiály.

Jak se vám líbilo to, co vám vybral partner?

Musím říci, že oblečení, které mi Tomio vybral, není můj styl, sama bych si ho nikdy nezvolila. Je to moc odhalené.

Co vám naše focení dalo?

Rozdíl mezi tím, co nosím, a co mi vybral Tomio, je docela veliký. Začala jsem nad tím víc přemýšlet a sem tam se budu snažit udělat mu radost a vypadat více žensky a třeba si vzít i nějaké podobné šaty.



Takhle oblékl Evu Netolickou její partner.

A co na to módní redaktorka Lenka Poláčková?

Eva je mladá, takže by se vůbec nemusela bát něčeho trošku odvážnějšího. Já dávám přednost volbě jejího přítele.

IVA PIPOTOVÁ



Takhle se oblékla Iva Pipotová.

Proč jste si vybrala právě tohle oblečení?

Módu mám moc ráda, často chodím na módní přehlídky, sama je i organizuji. Sleduji nové trendy. Kostým je zajímavě ušitý, krásný materiál, růžová barva trička a bot ho krásně rozzářila. Mám ráda výrazné barvy a růžová je moje oblíbená už přes dva roky. Kvůli své profesi musím nosit elegantní oblečení, ale snažím se nesklouznout do stylu nudné business módy. Dokonce jsem u nás v práci prosadila sem tam i džíny. Kabelky a boty, to je moje slabost a největší investice.

Jak se vám líbilo to, co vám vybral partner?

Trefil se, to mě určitě potěšilo, košile je z úžasného materiálu a s úzkými džínami vypadá dobře. Ten šáteček na kabelce je zajímavý nápad. Myslím, že je to super model na plánovanou dovolenou.

Co vám naše focení dalo?

Byla to zajímavá zkušenost, myslím, že budeme častěji nakupovat společně. Strašně mě pobavil Martin svým pózováním, byl skvělej.



Takhle oblékl Ivu Pipotovou její partner.

A co na to módní redaktorka Lenka Poláčková?

Na Ivě bylo hned znát, že svět módy má ráda a nebojí se experimentovat jak ve střizích, tak v barvách. Osobně se mi velmi líbilo, v čem přišla. Martinův výběr byl podle mě zcela shodný s Iviným stylem.

JANA BEDNÁŘOVÁ



Takhle se oblékla Jana Bednářová.

Proč jste si vybrala právě tohle oblečení?

Kvůli své práci většinou nosím kostýmy. Ráno se obyčejně vypravuji ve spěchu, takže ani nemám moc času vymýšlet, co si obleču, a moc to neřeším. Zaujala mě barva kalhot, protože mám ráda hlavně jednoduché věci, spíš jednobarevné, na vzorované oblečení moc nejsem, takže jsem potom vybírala něco k nim. Ačkoliv nemám ve svém šatníku nic žlutého, tak mě tenhle vršek s páskem na první pohled zaujal. Snažím se mít v šatníku hlavně věci, které se dají snadno kombinovat. Na hodně výstřední oblečení nejsem.

Jak se vám líbilo to, co vám vybral partner?

Líbilo, a moc. Čekala jsem, že mi vybere něco podobného, takže mě jeho výběr moc nepřekvapil. Má rád sportovní oblečení, a kdyby to jen trochu šlo, nejraději by tak chodil úplně pořád.

Co vám naše focení dalo?

Kdyby bylo po mém, klidně bych chodila podle Ondrova výběru celý den, do práce ale musím chodit konzervativněji oblečená.





Takhle oblékl Janu Bednářovou její partner.

A co na to módní redaktorka Lenka Poláčková?

Jana je zbytečně konzervativní, přitom k jejímu typu se hodí výrazné barvy a s její postavou si může dovolit všechny střihy.