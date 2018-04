Také nepijete při jídle? Zbytečně

1. Je třeba čas od času střeva zbavit nečistot a jedů.Lékaři říkají: nikoliv. Pít kvůli snaze vyčistit střeva speciální čaje, hladovět, či dokonce používat klystýr je podle nich zbytečné, byť to někomu může pomoci k pocitu, že se jeho organismus pročistí. Lékaři však říkají, že trávicí soustava se dokáže vyčistit sama a že se vždy všechna potrava ze střev dostane beze zbytku pryč.2. Před jídlem či během něj se nemá pít.Takhle správná rada nezní. Ale je pravda, že kdo pije před jídlem či během něj, musí počítat s tím, že jeho žaludeční šťávy jsou zředěné, a proto by měl rozkousat jídlo obzvláště dobře. Napít se před jídlem může být vhodné pro toho, kdo míní zhubnout a snaží se zmenšit porce ­ žaludek plný vody mu neumožní se tolik přejíst.Rozhodně to neplatí všeobecně. Komu kyselá jídla nijak nevadí, mohou je podle gastroenterologů jíst bez omezení. Ale je pravda, že citlivým lidem může uškodit ­ ten, kdo ví, že třeba nesnese citron, měl by se vyhnout i ostatním kyselým pokrmům. Podobné je to s kávou, která okyseluje vnitřní prostředí. Tomu, komu po ní není zle, může ji pít.Nemusí tomu tak vůbec být, protože u mnoha lidí žijí kvasinky ve střevech a jsou obsaženy ve stolici, aniž jim to působí jakékoli potíže. Naopak, jsou součástí přirozené střevní flóry. Ale je pravda, že u lidí s poruchami imunity se mohou pomnožit nad potřebnou míru a pak působit zdravotní potíže.Ve většině případů ne. U devíti z deseti lidí, které tento problém sužuje, se totiž příčina zápachu najde v ústech či krku ­ může za tím být třeba špatné čištění zubů, zánět dásní či zánět mandlí. Na problémy s trávicí soustavou připadá jen deset procent všech případů. Nepočítáme-li zápach po výrazném jídle, může dlouhodobý pach z úst signalizovat choroby jater, ledvin či cukrovku.