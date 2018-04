Také láska prochází žaludkem

Jak to dokážou? Jednak svým pohybem mechanicky zpracovávají jídlo a jednak štěpí jeho molekuly pomocí enzymů na ještě menší molekuly, které již umějí projít stěnami střevních buněk do krve či mízy. Kam se však poděla láska, která podle pořekadla prochází žaludkem?

"To je pravda, láska s tím má co do činění," říká pražský psychiatr Jaroslav Vaněk. Připomíná, že být nasycen a být v teple jsou základní lidské potřeby a ten, kdo je uspokojuje a pečuje o druhého, dává tak najevo svou lásku a úctu.

"Ono to začíná již kojením, které nejen zahání hlad, ale zároveň dítě cítí teplo a tlukot matčina srdce a její lásku, kojení je pro ně slastí," vysvětluje lékař s tím, že takové pouto člověka a vnímání potravy ovlivní na celý život.



Vředy z nervů? Omyl!



Trávicí soustava je uspořádána tak, aby se vyrovnala s lecjakým požitým pokrmem, úplně všechno však nevydrží. Pak se ozve třeba tím, že bolí, obrací se všelijak naruby, či dokonce krvácí. Pokud však jde o vředy a poučku "nestresuj se, pokud se jim chceš vyhnout", lékaři se jen smějí.

Jezte brokolici!

Brokolice jako naprostá jednička. Tak podle lékařů vypadá odpověď na otázku, které že potraviny jsou vlastně pro trávicí soustavu nejzdravější. "Brokolice, ovšem syrová, prokazatelně snižuje riziko karcinomu tlustého střeva a konečníku," tvrdí gastroenterolog Jan Martínek z IKEM, podle něhož například v USA brokolici v podstatě jinak než syrovou nejedí. Dosud se přitom jako největší dobro pro trávení doporučovala nestravitelná složka zeleniny, ovoce či vláknina v tabletkách. "Je důležitá, ale například pro pacienty se zánětlivým onemocněním střev nevhodná," říká lékař Jan Martínek. Lidem, kteří jedí vlákniny málo, hrozí vznik výchlipků na střevě, které mohou prasknout ­ jak se to stalo Václavu Havlovi. Existuje ještě jedna látka, která trávicí soustavu chrání tím, že brání vzniku rakoviny nejen tlustého střeva. Paradoxně soustavě rovněž škodí, protože zapříčiňuje vznik vředů. Tou látkou je obyčejný aspirin neboli kyselina acetylsalicylová, který by nikdo neměl brát preventivně bez vědomí lékaře.

"Vředy nejsou z nervování. Jistě, někdo může mít kvůli psychickým potížím i ty zažívací, ale žádné skutečně problémy se při vyšetření nenajdou," vyvrací domněnku gastroenterolog Jan Martínek z pražského Institutu klinické a experimentální medicíny. Pravda je, že takzvané stresové vředy existují ­ trápí však jen těžce nemocné pacienty s úrazy nebo po komplikovaných operacích.Víte,o jaké chorobě trávicí soustavy mluví lékaři jakožto o chorobě 21. století? Pokud si myslíte, že jde o nějaký nádor či vředy, chyba lávky. Čím dál víc lidí totiž trpí refluxní chorobou jícnu ­ při této potíži se kyselý žaludeční obsah vrací zpátky do jícnu, který tím nadmíru trpí. Typický příznak? Trvalé či velmi časté pálení žáhy.

Proč takto nemocných lidí přibývá? Možná za to může bakterie Helicobacter pylori, přesněji tažení proti ní. Jde o takřka o vzorový případ toho, jak vrtkavá může někdy být medicína a jak moc spolu děje v lidském těle souvisí.