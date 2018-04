Tak kdo je tady blázen? My fandové?

Tentokrát s tím začali Švýcaři, když naříkali, že jim rozhodčí ukřivdil. To proto, že jim prý měl odpískat penaltu proti Čechům za to, že sami nastřelili ruku Ujfalušimu. Italové zase brečí, že rozhodčí Nizozemcům uznal gól z ofsajdu. Naříkají i Rusové – ti pro změnu kvůli gólu z ofsajdu, který jim vsítili Španělé.

Připomíná mi to Euro 2000, kdy se v Česku stal málem nepřítelem státu italský rozhodčí Collina. Ten zloduch, který odpískal penaltu proti nám v zápase s Nizozemskem. Skoro to vypadá, že fotbal už není o gólech ze hry, ale o zlých rozhodčích. Snad si na Ujfalušiho ruku v zápase se Švýcarskem vzpomeneme, až nás zase nějaký rozhodčí poškodí. Místo toho, co bychom naříkali, jak nám ublížil.

Postřeh druhý: Česká liga pořád není světová. Že v Česku – snad jen teď s výjimkou pražské Slavie – nemáme ty krásné fotbalové chrámy jako třeba ve švýcarské Basileji, chápu. Nejsou na to peníze. Na všech světových turnajích, i na tom nynějším evropském, je však k vidění jedna pro českou ligu dosud nevídaná věc. Pivo se tam prodává ve vratných kelímcích.

Dva takové máme doma z minulého mistrovství světa v Německu. Stály po dvou eurech za kus a jsou fantastické. Na rozdíl od těch nemožných bílých praskajících českých, které se nevracejí, směle odolávají jakkoli divoké zahraní party. A mají ještě jednu výhodu: vzhledem k nemalé záloze, kterou za ně žíznivci platí, se po skončení utkání neválejí na sedačkách stadionu ani kolem odpadkových košů v okolí. Že by inspirace pro nákupčí na stadionech v Česku?

Postřeh třetí: Reklamní tvůrci fotbalu nefandí. Ne, vskutku nevěřím, že by česká fotbalová jedenáctka (patrně v přestávkách mezi poločasy a zápasy) popíjela jedenáctistupňové pivo Zlatopramen. I když mi teď tuto informaci televize cpe do hlavy několikrát za den.

Každý správný fanda přece dobře ví, že k fotbalu patří zásadně desítka. V horku rychleji vyprchá, a tím pádem se jí dá vypít víc. Stejně tak by jen člověk mdlého rozumu mohl věřit tomu, že si český reprezentační brankář Petr Čech musel vzít kvůli bydlení hypotéku, jak se mi teď z obrazovky snaží vnutit reklamní tvůrci. Tak mě napadá, pro koho asi ty reklamy dělají? Nebo si o nás, fotbalových fandech, myslí, že jsme všichni blázni?