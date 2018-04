Tak, jak se máte opravdu rádi, takové budou i Vánoce

Chladné vztahy = chladné Vánoce?



Představte si rodinu, ve které jsou vztahy víc než chladné. Nejenže chybí vzájemná blízkost a času stráveného pospolu je minimum, ale jsou tu také celoroční spory, které se prostě nedají zapomenout ani o Vánocích.

V takové rodině se pak Vánoce slaví těžko. "Chybí-li vzájemná blízkost, je těžké a často i pošetilé snažit se ji pro ten jeden večer předstírat," tvrdí psycholog Petr Šmolka. Podle něj však slavnostní vánoční rituály nahradí věcnost a korektní slušnost. A dárky se nejspíš zredukují na praktické předměty přiměřené hodnoty.

"Na druhou stranu jsou Vánoce zároveň i příležitostí, která se už také nemusí opakovat. Pokud bychom chtěli otupit hroty vzájemných neshod, pak s citem zvolený dárek může někdy prolomit ledy (nebo alespoň to nepříjemné mlčení)," dodává Petr Šmolka.

Vánoce = očista svědomí?



Některá rodinná soužití mohou vypadat jako harmonická, ale jen naoko. V rodině vše v rámci možností klape. Co když jsou si partneři nevěrní, nebo celkovou pohodu kalí ještě naše výčitky svědomí? To se pak Vánoce stávají jakýmisi "očistnými" svátky.

"Příliš nákladnými a okázalými dary si však někdy také pouze ´pucujeme´ svědomí," říká Šmolka. To, co po celý rok zanedbáváme, se snažíme dohnat o Vánocích. "Když třeba na děti nemáme čas, jak je rok dlouhý, tak ať alespoň pod vánočním stromkem vidí, jak moc je milujeme (ale ne zas až tolik, abychom se kvůli nim čehokoli vzdali)," odkrývá Petr Šmolka častou situaci v rodinách.

Žádné dárky = žádné pořádné Vánoce?

I když bývá takových rodin poskrovnu, existují ještě takové, ve kterých nejsou dárky tím hlavním. Potvrzuje to i Petr Šmolka. "Jsou to rodiny, pro něž je tím nejcennějším darem dar zájmu a společně tráveného času. Proč se tedy o něj připravovat nějakým ´šakalením´ přeplněnými hypermarkety?"

Před postáváním ve frontách v narvaných obchodních centrech pak dají přednost společné procházce za betlémy nebo i jen tak.

Ať už jsou vztahy ve vaší rodině jakékoli, nestojí Vánoce za zbytečné hádky, ale ani za zbytečné přemáhání. "Každý má svou pravdu. Mému příteli vadí faleš. To, že by se měl setkávat s někým jen proto, že jsou Vánoce, svěřuje se například Vilma v internetové diskuzi. "O vztahy bychom měli pečovat i bez Vánoc, měly by fungovat po celý rok a pokud nefungují, nestojí za udržování. Ani o Vánocích," shrnuje své i jeho pocity.