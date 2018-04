Pět překvapivých tipů, jak lépe vybrat a nosit podprsenku

1. Zkuste i obvod, který se vám zdá moc malý

„České ženy nejčastěji dělají při nákupu podprsenky dvě chyby: vybírají zbytečně volný obvod a zároveň příliš malé koše,“ shrnuje svou zkušenost stylistka firmy Triola Žaneta Ilutanová. Její slova potvrzuje i autorka blogu AbracaBra, který se specializuje právě na výběr správného spodního prádla.

„Malé košíčky způsobují, že prsa utíkají všemi směry ven a kostice se zapichují do prsní tkáně,“ popisuje blogerka. „Volný obvod pak nedrží správně váhu prsou, zapínání se sune po zádech nahoru, často až mezi lopatky, a prsa končí na břiše.“ To, že poprsí není dobře zafixované, navíc podle Žanety Ilutanové může vést i k bolestem a zdravotním potížím.

2. Vždy se nechte znovu přeměřit

„Velikost prsou se mění, často i v průběhu cyklu – před menstruací mohou být o něco větší,“ říká expertka z AbracaBra. „Během života se navíc mění jejich pevnost, a to i v případě, že vážíte pořád stejně.“ To, jak podprsenka padne, se různí i s ohledem na materiály a střihy. Proto nikdy nekupujte podprsenku bez zkoušení a vždy požádejte prodavačku, aby vám vzala míry.

3. Začněte zapínat od vnějších háčků

Už jste někdy slyšela radu, že dobře padnoucí podprsenka by měla jít zapnout na prostřední ze tří háčků? Zapomeňte na ni. „Protože obvod podprsenky časem povolí, při nákupu by nám měla správně padnout zapnutá na nejvolnější háčky. A tak bychom ji také ze začátku měli zapínat,“ radí blogerka.

„Obvod by měl být po zapnutí dostatečně pevný, nesmí se vzadu vytahovat k lopatkám. Pevnost si nejlépe ověříme tak, že pod něj vložíme dva nebo tři prsty. Víc ne,“ dodává Žaneta Ilutanová. „Postupně, jak podprsenka používáním a praním povoluje, ji můžeme zapínat na další háčky.“

4. S obvodem můžete jít ke švadleně

To je ovšem jediná situace, kdy to má smysl. „Za švadlenou bych šla ve chvíli, kdy by mi oblíbená podprsenka seděla ve všech ohledech, ale měla by příliš povolený obvod. Ten bych si klidně nechala zkrátit,“ říká blogerka z AbracaBra. Do větších úprav by se ale žádná z expertek nepouštěla, mohlo by to narušit konstrukci podprsenky. „Potřeba přešívat svědčí o špatném nákupu. Vždy je to zásah do již hotového a promyšleného konceptu,“ shrnuje Žaneta Ilutanová.

5. Naučte se prsa správně naaranžovat

Spousta žen předpokládá, že jejich poprsí bude automaticky v podprsence dokonale „sedět“. Jenže tak snadné to není – zvlášť větší nebo méně pevná ňadra je potřeba při oblékání vždycky upravit.

Špatně oblečená podprsenka Správně oblečená podprsenka