Tajemství vůní – vůně ze Síně slávy

Základní rozdělení vůní: parfém obsahuje 15 - 30 % koncentrátu, eau de parfum 8 - 15 % a eau de toilette 4 - 8 %. Výrazné vůně jsou kořeněné, orientální, dřevité, sladce vanilkové. Lehké vůně jsou křehce květinové, ovocné k nakousnutí nebo citrusově svěží

Kam se vonět?

Pokud si koupíte parfém nebo eau de parfém, naneste si jej přímo na tělo, a to na zápěstí, za ušní boltce, do dekoltu, a všude tam, kde ho teplota těla dobře rozloží. Eau de toilette na rozdíl od parfému nedrží tak dlouho, proto si jej stříkejte na oblečení a na vlasy několikrát za den. Pozor však na zabarvení vůní. Nedoporučuje se stříkat do podpaží na bílou halenku nebo podprsenku, aby se vám neudělaly nažloutlé skvrny.

Vůně ze Síně slávy

Nejoblíbenějším vůním, kterými se již řadu let voní slavné herečky i ženy v domácnostech všude na světě, jsou udělovány ceny síně slávy soutěže FiFi, což jsou Oscaři ve světě parfémů.

Mezi mistry parfémů, kteří si udrželi prvenství v prodeji již historicky dlouhou dobu, a kteří zaslouženě patří do síně slávy mezi klasiky, se řadí firma Chanel. Její parfémy Coco Mademoisellle a Chance jsou oblíbenými sladkými a zároveň elegantními vůněmi, oceněnými FiFi jako vůně roku.

Do Síně slávy však na prvním místě patří parfém s názvem Chanel No. 5. Tento nejpopulárnější parfém hollywoodských hereček jako Marilyn Monroe nebo Nicole Kidman se prodává již 87 let v objemu cca 20 mil flakonů ročně. Pokud si jej na sebe nanesete, nejprve vám nemusí vůbec vonět. Ucítíte nerol z květu hořkého pomeranče, ylang-ylang a aldehyd. Kombinace těchto vůní může být pro někoho až nepříjemně hořká, ale nedejte se odradit. Asi po hodině začne vůně splývat s vůní těla a teprve se rozvoní. Je lehce květinová jasmínem a růží, ale nepůsobí svěže, spíše jemně kořeněně vetiverem z réunionu a santalovým dřevem. Burbónská vanilka ji pak dodává nepatrnou sladkost.

Vůně je velmi "klasická", hodí se ke kostýmkům i večerním šatům a sluší skutečné dámě. Je vhodným doplňkem pro dospělou ženu, která ví, po čem touží. Když zavřete oči, vůně vás přivede až na pařížské Champs Elysees třicátých let. Muži ji ocení slovy: prostě má něco do sebe.



Dalším mistrem klasiky je Ralph Lauren, který svými parfémy Ralph Cool, Blue, Romace, Safari získal v průběhu let řadu ocenění FiFi nebo také Christian Dior s jeho již dvacet let magicky přitažlivým parfémem Poison, který v roce 2000 získal místo v síni slávy FiFi. Bergamot, mandarinka, květy pomeranče v srdci jasmínu a gardénie tvoří ovocný nádech parfému Poison Pure. S těžším základem santalového dřeva, bílého jantaru a pižma voní velmi provokativně. Je to však také charakteristická vůně Dior - symbol francouzského stylu a elegance.

V roce 1992 se objevila na trhu orientální vůně s názvem Angel od Thierry Mugler. Výrazná vůně, lehce kořeněná, s hladce sladkým základem pačuli a vanilky se stala skutečnou dámou večera, což ji v roce 2007 dostalo do síně slávy. Ostružiny, bergamot, jasmín tvoří květinovou složku, kterou ale necítíte jasně, více převládá vůně čokolády a karamelu, kterou cítíte i na jazyku. Vůně vám doslova chutná, což může být pro mnohé muže sexuálně přitažlivé.