Tajemství vůní

Vědci ze světa parfémů zkoumají, co lidem nejvíce voní, aby mohli vytvořit unikátní, co možná nejžádanější parfém na trhu. Objevily se proto parfémy s vůní tabáku, alkoholu, kůže či různého koření, ale tvůrcům parfémů to nestačí, stále se předhánějí o nejoriginálnější parfém, a ti nejrafinovanější začali dokonce tvořit parfém napodobující vůně a pachy lidského těla.