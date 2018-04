Tajemství, triky a lži v kosmetice

Tajemství: Hydratační masku můžete občas použít místo krému

Je-li vaše pleť příliš vysušená, napjatá a šupinatá, sáhněte po hydratační masce - naneste ji v jemné vrstvičce a nechte působit klidně přes celou noc. „Je to výborná vzpruha pro pleť, ovšem jen příležitostně. Určitě ne jako pravidelná náhrada nočního krému. Pleť si vezme z masky to, co potřebuje, scvrklé, vysušené buňky se poté jakoby nafouknou a pokožka se vyhladí,“ vysvětluje Diana Augustová. „Záleží také na typu masky. Vhodné jsou lehké, dobře se vstřebávající krémové textury, naopak přípravky, které zasychají a dělají na pleti suchý nebo gelový povlak, bych nedoporučoval, protože by mohly pleť zbytečně zatěžovat,“ dodává dvorní vizážista značky Estée Lauder, Pavel Bauer.

TIP Hydratační maska So Moist, Estée Lauder, 850 Kč; SOS Hydratační maska, Yves Rocher, 340 Kč

Lež: Na celulitidu stačí speciální krémy



Přípravky proti celulitidě sice pokožku razantně vylepší, ale nikdy nevyhladí úplně.

„Vždy záleží na fázi celulitidy a samozřejmě na způsobu života. Důležité je také ohlídat si jídelníček,,necpat‘ se příliš tučným a přidat pravidelný pohyb,“ říká Diana Augustová, kosmetička značky Sisley. „Většinou platí, že maximálního efektu dosáhnete po měsíci pravidelného používání. Nějakou dobu pak pokožka zůstává vyhlazená a poté se vrací do původního stavu. K udržení efektu je proto vhodné používat přípravek asi tak obden. Ale myslet si, že stačí jedno balení a je po celulitidě, je nesmysl,“ dodává.

TIP Phyto-Sculpt, Sisley, 4760 Kč; Elancyle Lipo-Reducteur concentré, 650 Kč

Vhodnou rtěnkou si můžete zkrášlit nejenom rty, ale i tváře, a dokonce i oči. „Ideální je,naťupkovat‘ rtěnku na tváře a vklepat ji prsty hned přes make-up, dokud je pokožka měkká a pružná, aby barva dobře přilnula. Teprve poté zapudrovat. Opatrné by měly být jen ženy s rozšířenými póry, protože pigment ze rtěnky často nechává výrazné tečky,“ vysvětluje Pavel Bauer. „A doporučoval bych spíše krémové, matnější rtěnky než lehčí a třpytivé, protože působí přirozeněji. Lesklé raději ne - většinou lepí a mohly by dělat na pleti skvrny,“ upřesňuje. „Rtěnka se dá dokonce použít jako oční stíny. Doporučoval bych ale zvýraznit jen oční oblouk. Příliš červené oči by působily uplakaně,“ dodává.

TIP Rtěnka Miss Sporty, 49 Kč; rtěnka Colour Perfection, Max Factor, 285 Kč

Lež: Akné trápí jen puberťáky Že se pupínky a vřídky týkají jen dospívajících, je mylná představa. „Problémy s pletí se můžou objevit v jakémkoli věku. Většinou to souvisí s hormonálními výkyvy, změnou životního prostředí či stylu nebo se stresem. Často může jít tak,jen‘ o alergickou reakci,“ vysvětluje kosmetička Barbora Neureutterová. „Jakmile se problémy objeví, doporučila bych zajít za odborníkem, rozhodně s tím nedělat nic doma, protože pak to může být, zvlášť pokud se pupínky neodborně vymačkávají, ještě horší. Spousta žen také podceňuje tři základní kroky v péči o pleť, a to odlíčit ji mlékem, čisticím krémem nebo gelem, dočistit pleťovou vodou a ošetřit krémem,“ zdůrazňuje.

TIP Čisticí pěnivý gel pro problémovou pokožku, Bioderma, 290 Kč; cílená péče na nedostatky Blemish Control, Chanel, 860 Kč

Tajemství: Zpevňující krémy na poprsí zpevní i hýždě

Krémy na poprsí pracují tak, že jejich aktivní látky pronikají do pokožky, kde zpevňují vazivo a zlepšují její pružnost a tonus. Prsa tak vlastně lehce nadzvedávají. Podle Diany Augustové podobně účinkují na hýždě a vnitřní horní část paží: „Tyto partie patří k problematickým partiím většiny žen, tedy pokud zrovna neposilujete několikrát týdně.

Z vlastní zkušenosti musím potvrdit, že zpevňující krémy na prsa skvěle fungují i tady.“

TIP Zpevňující pěna Perfect Buste, Decléor, 1165 Kč; Intenzivní směs na prsa, Phytobuste, Sisley, 3400 Kč





Lež: Líčidla rozdílných textur se nikdy nemíchají Naopak nakombinujeteli líčidla různých textur, docílíte zajímavých efektů. „Například překrytím krémových stínů práškovými dosáhnete výraznější barevnosti a větší krycí schopnosti. Rád používám krémové stíny v tubičkách, které nanesu prstem na víčko až k obočí a na pohyblivé víčko použiju suchý stín. Kombinace lesklého a matného vypadá velice hezky,“ prozrazuje Pavel Bauer. Stejně můžete,pracovat‘ s tekutými stíny a klasickou konturovací tužkou na oči, nebo naopak. Fantazii se meze nekladou.

TIP Konturovací tužka Extreme Definition Two Tone, Rimmel, 129 Kč; tekuté stíny Color Last, Astor, 149 Kč

Lež: V létě je nutné používat vůně bez alkoholu

Problém může nastat jen v případě, že vůni aplikujete přímo na tělo. „Vůně s alkoholem dělají pokožku citlivější a v kombinaci se sluníčkem tak mohou způsobovat pigmentace a samozřejmě i různé alergické reakce. Pokud ji žena nastříká pouze na oblečení, nebo i do vlasů, nemůže se nic stát, navíc vůně déle vydrží,“ vysvětluje Barbora Neureutterová. To se samozřejmě netýká pouze léta, pozor byste měla dát i na zimních dovolených u moře a při slunění na horách.

TIP Toaletní voda Air, Oriflame, 299 Kč; Toaletní voda Blue Rush for Her, Avon, 699 Kč