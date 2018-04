Tajemství štíhlé postavy se skrývá v grapefruitu

Chemickou látku naringenin, která může za nahořklou chuť grepů, testovali vědci na myších a prokázali její schopnost spalovat tuky.

Flavonoid naringenin, který je považován za účinný antioxidant, má podle kanadských odborníků přímo revoluční účinek na játra. Místo obvyklého ukládání tuku po jídle donutí játra tuk spalovat.

To by v praxi znamenalo, že i bez změny stravování nebo odmítání potravy by určitá dávka naringeninu mohla zabránit přibírání na váze a dokonce pomáhat při odbourávání tuků.

Skvělé laboratorní výsledky

Výsledky testů na myších, které provedl vědecký tým z Robarts Research Institute na univerzitě v kanadském Ontariu, publikoval časopis Diabetes. Vědci hlodavce rozdělili na dvě skupiny, které krmili stejnou tučnou stravou typickou pro západní země. Tím myším zrychlili metabolický syndrom, proces, který vede u lidí k cukrovce druhého typu.

Potrava podávaná jedné skupině myší obsahovala naringenin. Myši, jejichž strava o něj nebyla obohacena, se postupně staly obézními, vyvinul se u nich metabolický syndrom, který zvýšil jejich cholesterol a jejich těla se stala imunní vůči inzulinu. Oproti tomu druhá skupina myší žádným ze zmíněných příznaků netrpěla.

Jakékoli zvýšení cholesterolu bylo naringeninem upraveno na normální hodnotu a játra hlodavců byla "přeprogramována" tak, aby tuk neukládala, ale spalovala.

Naděje pro obézní i cukrovkáře

Na základě tohoto výzkumu vědecký tým věří, že by naringenin mohl pomoci nejen trpícím obezitou, ale mohl by být dokonce účinný i při boji s cukrovkou.

I když se grapefruit už dlouho doporučuje při různých dietách, odborníci upozorňují, že při testování bylo použito daleko vyšších dávek naringeninu, než by člověk do sebe dostal pouhým pojídáním grepů. Aby se dosáhlo požadovaného efektu pro ty, jež trpí diabetem druhého typu, který je předzvěstí kardiovaskulárního onemocnění, musel by se naringenin koncentrovat do léku či doplňku stravy.

Vedoucí výzkumu profesor Murray Huff dodal: "Unikátním na této studii bylo, že účinek byl nezávislý na energetickém příjmu, což znamená, že myši jedly přesně to samé množství jídla a to samé množství tuku. Nešlo o žádné potlačení chuti nebo snížení příjmu potravy, které jsou často základem strategií při snižování váhy."

Dalším krokem, o který se profesor Huff a jeho tým pokusí, bude vývoj léku, který by byl efektivní a zároveň bezpečný pro lidi, ať už jako doplněk stravy nebo jako léčivo.