Tajemství sedmi nejzdravějších kuchyní světa

Pokud patříte mezi průměrné muže či ženy, dožijete se v ČR sedmdesáti tří a sedmdesáti devíti let. Kdybyste ale žili na Islandu (který má nejvyšší průměrnou délku života na světě), coby muž byste se dožili osmdesáti let a jako žena ještě o tři roky více. Přitom už dávno dobře známo, že významným faktorem, který ovlivňuje zdraví i délku života je jídelníček. Inspirujte se typickými potravinami, které se vyskytují na nejzdravějších jídelníčcích světa:

1. Japonsko: Zelený čaj

Typickou součástí japonské kuchyně je zelený čaj, jehož zdravotní přínosy jsou známé už dlouho dobu. Nové výzkumy však potvrzují pozitiva dosud jen předpokládaná a objevují další klady, které popíjení zeleného čaje na lidský organismus má. Výsledky dosavadních výzkumů shrnuli například odborníci v říjnovém čísle Harvard Women´s Health Watch.

Za své úžasné zdravotní přínosy vděčí zelený čaj především vysokému obsahu takzvaných flavonoidů, tedy chemických sloučenin patřících do skupiny rostlinných fenolů.

Zelený čaj je velmi bohatým zdrojem flavonoidu zvaného katechin, který má antioxidační schopnosti dvacetkrát vyšší než například vitamín C, a pomáhá tak zastavit poškozování buněk oxidací. Studie ukázaly souvislost mezi pitím zeleného čaje a sníženým rizikem rakoviny kůže, prsa, plic, tlustého střeva, jícnu a močového měchýře. Pravidelná konzumace zeleného čaje také snižuje riziko srdečního onemocnění a vysokého krevního tlaku.

2. Thajsko: Chilli

Inspirujte se ostrou thajskou kuchyní a zařaďte do svého jídelníčku chilli papričky. V roce 2007 vědci z Nottingham University ve Velké Británii zjistili, že kapsaicin, který papričky obsahují, dokáže zabíjet rakovinové buňky bez jakýchkoli vedlejších efektů.

Tyto účinky se zatím potvrdily u rakoviny slinivky a plic. Timothy Bates, vedoucí studie, také upozorňuje na to, že lidé v Thajsku, Mexiku, Indii a dalších zemích vyhlášených ostrou kuchyní trpí významně méně rakovinou než například Evropané.

Další výzkumy potvrdily, že chilli papričky pomáhají i proti migréně, ulevují od příznaků nachlazení a zmírňují infekce horních cest dýchacích. Papričky obsahují velké množství vitamínů A, C a flavonoidů, které pomáhají udržovat ve formě i krevní cévy.

3. Island: Losos

Losos je pro vaše tělo nedocenitelný zejména kvůli obsahu omega 3 mastných kyselin. Jde o nízkokalorickou potravinu (100g má 138 kalorií) a má jen malý obsah nasycených tuků. Divoce žijící lososi mají přitom několikrát vyšší obsah omega 3 mastných kyselin než ryby chované v zajetí.

Výzkumy dokázaly, že lidé, kteří konzumují lososa (nebo jiné tučné ryby) minimálně jednou týdně, mají významně menší riziko infarktu. Konzumace lososa slouží jako prevence migrény a zmírňuje dokonce i některé symptomy lupenky. Lososa by do svého jídelníčku měly zařadit zejména nastávající matky, omega 3 mastné kyseliny jsou totiž zcela zásadní pro vývoj mozku dítěte.

4. Itálie: Rajčata

Konzumace rajčat, protlaku, či kečupu minimálně dvakrát týdně snižuje riziko rakoviny prostaty o jednadvacet až třiačtyřicet procent. K těmto závěrům dospěl výzkum provedený na Harvardu a zveřejněný v Advanced Research Press v roce 2004.

Skutečný elixír zdraví v rajčatech představuje lykopen, který se vyskytuje jako červené barvivo, a především působí jako velmi silný antioxidant. V syrovém rajčeti se lykopen nachází v tenké vrstvě pod slupkou, odtud se při tepelném zpracování uvolňuje. Jeho bohatým zdrojem je tak například právě kečup nebo protlak.

Lykopen pomáhá v prevenci proti rakovině děložního čípku, prsu i plic. Významně též snižuje riziko srdečního onemocnění. Podle výzkumu zveřejněného před rokem v New Scientist jídla obsahující rajčata chrání i kůži před poškozením ultrafialovým zářením.

5. Řecko: Olivový olej

Středomořská kuchyně stojí a padá s olivovým olejem. Ten je pro lidské zdraví nedocenitelným. Podle Food and Drug Administration (FDA) konzumace dvou polévkových lžic olivového oleje snižuje významným způsobem riziko srdečního onemocnění.

Podle výzkumů, které probíhaly v roce 2008 souběžně v Itálii, Španělsku a Řecku, je olivový olej právě tím důvodem, proč se ve středomořských státech vyskytuje významně méně rakovinových onemocnění než v severní Evropě.

Zejména extra panenský olivový olej působí jako silný antioxidant. Funguje tak nejen jako prevence poškození buněk, ale zpomaluje i jejich stárnutí a pomáhá předcházet osteoporóze.

6. Mexiko: Avokádo

Typickou součástí mexické kuchyně je guacamole, pasta z drceného avokáda. A právě avokádo je plodem, který si místo ve vašem jídelníčku rozhodně zaslouží. Z dvaceti procent je tvořeno tuky, z nichž většinu tvoří nenasycené mastné kyseliny.

Obsahuje i karoteny, vitamíny E, C, B6, B1, měď i draslík. Avokádo vám pomůže snížit hladinu cholesterolu i inzulínu, prospívá vašich očím a působí i jako prevence rakoviny prostaty. Některé studie naznačují, že by avokádo mohlo mít blahodárný vliv na regeneraci jater po virové hepatitidě. Draslík obsažený v avokádu reguluje krevní tlak.

7. Libanon: Česnek

Česnek se používá v mnoha kuchyních světa, ale pro libanonskou kuchyni je skutečně typický, protože tvoří základ většiny teplých jídel i studených salátů. Četné výzkumy dokázaly vliv konzumace česneku na krevní tlak, snižování krevního tlaku a prevenci kardiovaskulárních onemocnění.

Podle studie publikované v magazínu Life Sciences denní konzumace česneku významně snižuje volné radikály v krvi pacientů s arterosklerózou. Podle Journal of the Royal College of Psysicians stačí čtyři týdny konzumovat česnek a hladina vašeho cholesterolu poklesne o dvanáct procent.

Česnek je navíc díky svým antibakteriálním složkám nedostižným bojovníkem proti infekcím a zánětům.