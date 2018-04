Klitoris topoří stejně jako penis, dlouhý je až 13 cm, říká sex koučka

Znají podle vás ženy dobře své tělo?

Zhruba 98 % žen, které ke mně přicházejí na kurzy, má takřka nulové nebo jen velmi okrajové informace o tom, jaké části jejich vlastního těla umožňují ženám prožívat vzrušení a jak je takzvaně dostat do hry. Většina z nás totiž mylně předpokládá, že se v hodinách anatomie pohlavních orgánů dovídáme vše. Opak je pravdou.

Co se tedy o ženském těle učí ve škole?

V současných učebnicích biologie člověka pro 4. ročník gymnázia naleznete ohledně ženského klitorisu jen jednu až dvě sporé věty a tam, kde najdete obrázky, jsou uvedeny anatomicky chybné údaje, které úplně zamlčují některé orgány nebo jejich části. O existenci ženské prostaty alias G-bodu a výskytu ženské ejakulace se tak třeba nedovídáme vůbec.

Potřebují ženy ke vzrušení nutně muže?

Tahle otázka je tak trochu černobílá. Homosexuálně orientované ženy třeba ke vzrušení muže nepotřebují vůbec. Trochu žertuju, ale asi tuším, kam tou otázkou míříte. Na mých kurzech o ženském orgasmu se ještě stále objevují ženy, které se ptají: "K čemu tedy budeme muže potřebovat, když si to můžeme udělat samy?"

No právě, k čemu?

Primárně je třeba, aby ženy pochopily, že pokud nechávají zodpovědnost za své sexuální štěstí na tom druhém, nikdy nebudou v životě šťastné. Až když žena plně přijme zodpovědnost za své vzrušení, dopřeje si zažít svobodu orgasmu kdykoli a začne rozvíjet to, co je pro ní přirozené - tedy především klitoridání orgasmus, teprve potom zjistí, že může mít muže, který bude její sexuální život obohacovat něčím úplně jiným. Skutečnou láskou, respektem a porozuměním pro ženskou sexualitu.

Většina žen ví, že má klitoris a přibližně tuší kde. Co o něm ale pravděpodobně nevíme?

Nevíme, že je to orgán, který se topoří úplně stejně jako penis u muže a že co do velikosti tento orgán zasahuje do hloubky 9 - 13 cm. Také si mnoho z nás neuvědomuje, jak moc se mění prožitek vzrušení ženy při zapojení hlubších částí klitorisu na rozdíl od prožitku vznikajícího pouze při stimulaci samotného žaludu klitorisu, čili té části, která vykukuje ven z těla.

Je pravda, že mají ženy prostatu?

Dlouhodobě je ve vědecké literatuře termínem ženská prostata označovaná tkáň obklopující močovou trubici, která je plná žlázek produkujících tekutinu složením velmi podobnou mužské prostatické tekutině. Tuto tekutinu uvolňuje žena ve větším nebo i nepatrném množství při ženské ejakulaci. Ta ale nezbytně nutně nemusí probíhat při orgasmu ženy. V mých seminářích nazýváme komerčním názvem "G-bod" celou oblast ženské prostaty, takže to vlastně vůbec není žádný bod a citlivých míst na něm může být dokonce i několik.

V sexuální výchově se možná dozvíme něco o plánovaném rodičovství a antikoncepci, nikdo nás ale neučí, jak dosáhnout vzrušení či orgasmu. Kde tyto vědomosti může žena získat?

Může číst zahraniční literaturu, navštívit kurzy tantry nebo se vzdělávat na internetu nejlépe prostřednictvím vědeckých prací. Pro mnoho žen ale představuje angličtina ještě stále velikou jazykovou bariéru nebo zkrátka nemají tolik času, aby se věnovaly studiu své sexuality. Chtějí-li se přesto dovědět slovy účastnice našeho kurzu to, co měly vědět už při své první menstruaci, často přijdou na mé semináře. S prvním kurzem Orgasmická žena jsem začínala v roce 2008 a od té doby jím prošly stovky žen.

Dá se orgasmus naučit?¨

Orgasmus je tělesný reflex a ten se tělo nemusí učit. Umí ho velmi dobře, podobně jako kýchnutí nebo smích. To, co ženy učím, je především dovednost umět se dostatečně vzrušit a zároveň umět odložit na chvíli kontrolu nad tím, co prožíváme a cítíme. Jedině tak se ze vzrušení může narodit orgasmus.

Jak jim v tom můžete pomoci?

Mnoho žen, které ke mně přicházejí, už prožívá orgasmus, ale nedokáží ho rozpoznat, a pak je mým úkolem pomoci ženě tyto prožitky lépe rozpoznávat a rozšiřovat. U dalších žen potom pracujeme s bloky, které mohou mít ve vztahové rovině nebo třeba i v hlavě díky výchově a přesvědčení z dob dospívání.

Má smysl snažit se dosáhnout vaginálního orgasmu?

Vaginální orgasmus je velmi sporný termín. Jen velmi malé procento žen (podle studií 15 - 30 %) ho prožívá při souloži, tedy při stimulaci samotné pochvy. To, co tyto ženy prožívají, ale často vzniká stimulací klitorisu a jeho hlubších částí nebo stimulací ženské prostaty či okolí močové trubice. Bez ohledu na to, jak budeme orgasmy nazývat, vím ze své zkušenosti, že se ženy mohou učit prožívat různé druhy a úrovně vzrušení a mnoho věcí se opravdu dá "natrénovat". I když v tomto případě jde o hodně příjemný trénink.

Jsou období v životě ženy, kdy je dosažení rozkoše snadnější nebo naopak obtížnější?

To je u každé ženy individuální, nicméně nejsnadněji se nám obecně dosahuje rozkoše, když jsme hodně zamilované. Pokud se tedy můžeme milovat s tím, do koho jsme zamilované. Věk také nehraje příliš roli, pokud je žena zdravá, má pozitivní vztah k sexualitě, je emočně v pořádku a její klitoris je na svém místě. Navíc v průběhu menstruačního cyklu bývá pro většinu žen alespoň jeden či dva dny, kdy to opravdu stojí za to. Mnohem výrazněji to ženy cítí, pokud neužívají hormonální antikoncepci. K tomu je ale třeba si zapisovat alespoň tři měsíce informace o svém libidu a orgasmických potřebách do diáře. Pak žena získá dostatek důležitých informací o tom, které dny si mají s partnerem vzít sexuální dovolenou.