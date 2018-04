Tajemství mého rasismu

Při narození mi spadla do klína soukromá genetická laboratoř. Její základní kámen položil koncem 19. století portugalský pradědeček. Jedné bezbožné noci svedl svou třináctiletou africkou otrokyni. Vzniklý produkt v dospělosti úspěšně zatloukl otrocký status matky a oženil se s Egypťankou z lepší rodiny. Další článek řetězce, který spolu vyrobili, se shodou neuvěřitelných náhod geneticky napojil na moji středoevropskou matku. Ta si ovšem věnem přinesla genetickou infuzi babičky ze švýcarského Lugana.

A tak jsem ve zdraví tady a pokračuji úspěšně v tradici mezinárodního mixování. Spojila jsem své geny s člověkem, v jehož žilách koluje švédská, polská a německá krev. Všichni muži z jeho rodiny tudíž vypadají jako členové wehrmachtu říznutí zpěvákem Borgem ze skupiny ABBA.

Vážně, nevymýšlím si, takhle to doopravdy bylo: koukněte do tváře mně i mým dětem. Ostatně, ty se mě před lety natvrdo zeptaly: "Za války bychom šly, mami, s tebou do plynu?" "Samozřejmě že NE," vyjekli jsme tehdy s manželem jednohlasně. V zádech nás ovšem temně mrazilo po zbytek večera.

Ano, přiznávám. Byly doby, kdy bych dědičnou genetickou firmu stokrát raději vyměnila za dědictví v bance. Jak ale postupuje světem globalizace, její akcie stoupají.

Proč vám tohle všechno ale vykládám? Protože nedávno vstoupil do mého života IAT.

Přesněji řečeno: rasový test Implicit Association Test. Tiše si na mne počíhal na internetu. Skoro jsem ho slyšela, jak tiše syčel: "Tak se předveď, holčičko." O co jde? Když jej opravdu brutálně zjednoduším, spočívá v tom, že se člověk snaží co nejrychleji přiřadit do levého a pravého sloupce fotografie černochů a bělochů a slova vyjadřující kladné a záporné lidské vlastnosti. Hlavní vtip je právě v té rychlosti rozhodování, která zabraňuje přemýšlení. Hraje se totiž o "rapid cognition" neboli intuici, šestý smysl. A také pýchu. Na to, jak je náš první dojem neomylný!

S blazeovaným pohvizdováním jsem si IAT střihla … a pak následoval šok. Z výsledků testů totiž vyplývá, že osmdesát procent z lidí, kteří jej k dnešnímu dni absolvovali, fandí podvědomě bělochům. A pozor: i samotní černoši! A pozor: i já. Zatmělo se mi v očích. Na chvíli i zazdálo, že se z temnot dávné minulosti ozývá chechtot násilnického prapradědka, zapínajícího si poklopec. Když do vás totiž všichni po staletí hučí, že je tmavá barva fuj a značí mezistupeň nositele mezi člověkem a zvířátkem, nějak se to prostě projevit musí. Minimálně zmatkem ve vlastních identitách.

Naše podvědomé postoje totiž nemusí souviset s námi vyznávanými hodnotami. A už vůbec ne s racionálním myšlením. A tak zatímco se nordické Evropanky ze severu chodí za drahý peníz smažit do solárek, nejúžasnější kšefty s vybělovacími krémy dělají kosmetické firmy v Indii!

Naštěstí ten test obsahoval pro nás, zmatené rasisty, i tři nadějné klauzule:

1. Rozhodnutí učiněná rychle mohou být stejně dobrá nebo špatná jako ta promyšlená.

2. Lze se naučit rozpoznávat, kdy můžeme věřit svým instinktům a kdy je na místě ostražitost k jejich soudům.

3. První dojmy a závěry mohou být kontrolovány!

Jen teď nevím, co by v IAT vyšlo mému modrookému, blonďatému manželovi se švédským genofondem. Když jsem se tuhle z minuty na minutu rozhodla odjet na festival romských kapel, vystřelila jsem stylem PMP (po mně potopa) a domov zanechala v naprostém chaosu. Skříně pozotvírány, oblečení vyhřezlé z jejich útrob jako střeva z kuchaného králíka. Navíc jsem zapomněla i zamknout a náš pes běhal to odpoledne po chodbě a vyštěkával pohoršeným sousedům, že jsem AB (africký bordelář). Na romský festival mi ještě ten večer došla poněkud kyselá SMS: "Milacku, hezky si uzivej, i kdyz jsi nechala byt jak po boji. No jo, vzdyt on to po tobe ten bilej slouha uklidi!"