Přítel kamarádky má milenku. Co s tím? Říct jí to, nebo neříct?

Spousta z nás už tohle zažila. Máte kamarádku. Kamarádka má přítele. Přítel je nevěrný a vy to víte. Jako dobrá kamarádka jí to možná chcete říct, ale… Těch "ale" je tu hned několik. Bojíte se, jak zareaguje, nejste si stoprocentně jistá, nebo prostě nevíte, jak jí to říct.

Říct, nebo neříct?

"Mně hlavně bránil strach, že budu za posla špatných zpráv, že se všechno obrátí proti mně," vyprávěla mi moje známá Martina. "Jenže přítel mojí kamarádky Dany byl můj kolega a v práci všichni věděli, že jeho asistentka je taky jeho milenka. Přišlo mi nefér to Daně neříct."

"Tak jsem šla s pravdou ven," pokračuje, "ale nedopadlo to úplně podle mých představ. V práci jsem za drbnu, moje kamarádství s Danou dost ochladlo a její přítel mě taky zrovna nemiluje. Přitom jsou ale pořád spolu. Jak to vyřešili, nevím…"

Psycholožka Marta Boučková k tomu říká: "Tyhle situace jsou dost ošemetné. Zdá se, že by tady mělo existovat jednoduché pravidlo ve stylu nic než pravda. Jenže ve skutečnosti to takhle nefunguje."

"Pokud neznáte žádné souvislosti, třeba jste jen viděla přítele kamarádky s jinou holkou, pak to vlastně není vaše věc. Hlásit, že jste ho viděla tam a tam s tou a tou, je podle mě nesmysl. Člověk by neměl dělat dozorce někomu jinému," dodává.

Tichá pošta

Ale co když mám stejně jako Martina jistotu nebo dokonce důkaz? Všichni víme, že nejlepší způsob, jak se zbavit tíhy tajemství, je poslat ho dál. "I tady bychom ale měli být opatrní," tvrdí Marta Boučková.

"Když se vás kamarádka přímo zeptá, nebo třeba v případě, kdy se chystá s partnerem třeba koupit dům, pořídit si dítě, pak už můžete něco naznačit," doporučuje. "Nemusíte na ni všechno hned vybalit, řekněte třeba: Rozmysli se a dobře zvaž, jestli to není příliš velký závazek. Nechte ji, aby si k tomu došla spíš sama. Nakonec tajemství jsou tajemství proto, aby se neříkala."

Řekla byste své kamarádce, že její přítel má milenku?

Hlasování skončilo Čtenáři hlasovali do 0:00 17. listopadu 2011. Anketa je uzavřena. Ne 1632 Ano 1087

Možná máte pocit, že je vaší povinností sdělit kamarádce všechno popravdě. "A možná, že ona už všechno ví a jenom to nechce slyšet. Možná něco tuší a schovává se před tím, takže vy jen přinesete důkaz, o který nestála. Je těžké dopředu odhadnout, jak bude nějaká informace přijata. Proto doporučuji co největší opatrnost," zdůrazňuje psycholožka.

Podle ní určitě i tady existují výjimky. "Třeba když z vlastní zkušenosti víte, že něčí partner je násilník nebo tyran, určitě to nebudete tajit. Tohle jsou však samozřejmě velmi extrémní případy."