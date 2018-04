Tabu sexu: ženy ejakulují, a někdy dokonce víc než muži

Ejakulát s trochou moči

Je známo, že kromě běžné poševní lubrikace, která provází vzrušení, existují u žen nepochybně také orgasmy provázené větším množství tekutiny vycházející z močové trubice.

"Podstatnou část této tekutiny produkuje shluk buněk kolem krčku močové roury, v prostoru mezi pochvou a trubicí, který nazýváme bodem G," vysvětluje sexuolog Jaroslav Zvěřina. "Stejně jako mužská prostata je i bod G velmi citlivý na dotykové podněty. Je erotogenní zónou první kategorie, dráždění vzbuzuje libé pocity a shluky buněk se činí s výrobou sekretu podobnému, jaký produkuje u mužů prostata. Proto je ho někdy při orgasmu více a přidává se k němu zřejmě také moč."

Vědci podrobili ženský ejakulát podrobné chemické a mikroskopické analýze a výsledky jsou docela přesvědčivé: jedná o skutečný ejakulát, který je svým chemickým složením naprosto identický se semennou tekutinou mužskou, v ženském případě však pochopitelně bez příměsi spermií. Ženský ejakulát je tekutina bez barvy a zápachu.

Protože výron tekutiny při orgasmu ženy nemá podle Zvěřiny zřejmě žádnou fyziologickou funkci, neměla příroda potřebu jej nějak evolučně posilovat. Na rozdíl od ejakulace mužské není výstřik ženy cíl. A tak se stalo, že některé ženy na rozdíl od jiných ejakulují...

Zmáčená postel

Pocity ejakulujících žen provázejí často rozpaky. "Jejich orgastickému výstřiku totiž předchází skoro až nesnesitelný, nikoliv ale nepříjemný pocit potřeby močit," popisuje sexkoučerka Julie Gaia Poupětová. Žena se snaží potřebu potlačit, a pokud ejakuluje, může se cítit provinile, je-li přesvědčena, že se počurala. Naopak ty, které zkrápějí své lože rády, doporučují v tu chvíli maximální uvolnění a nakonec silně zatlačit. Popisují, že s orgasmem a výronem tekutiny se může dostavit extáze spojená až se zatmívání zraku, brnění končetin, špatnou artikulací...

"Od rozkoše ženy odrazuje také zmáčená postel či nedostatečná láska k vlastnímu tělu a k jeho tekutinám, případně negativní signály ze strany muže nebo stres," říká sexkoučerka. "V ideálním případě je i sám výstřik příjemným, očistným prožitkem doprovázeným hlubokým uvolněním," tvrdí. Orgasmus s ejakulací podle ní přináší o hodně silnější erotický prožitek.





Šanci má každá

Nicméně bratislavský sexuolog Milan Zaiačič, který je v této oblasti i mezinárodně známým autorem, tvrdí, že při masivní i nekoitální stimulaci onoho G bodu je nakonec každá žena schopna nějakou tekutinu z močové trubice při orgasmu vypudit. Na mechanické stimulaci je také založeno nejedno instruktážní video, které lze najít na internetu.

Radim Uzel si myslí, že podobně jako u muže záleží i na délce sexuálního dráždění a na době předchozí sexuální abstinence, tedy na síle orgasmu. Nejrůznější faktory ovlivňují také množství vyloučené tekutiny.

"Ženský ejakulát může představovat třeba jen několik sotva postřehnutelných kapek, někdy dosahuje objemu několika polévkových lžic, jindy třeba i půl až tři čtvrtě čajového šálku. V jednom ženském časopise se nedávno chlubila jedna přebornice, že jejího ejakulátu je občas až okolo půl litru," usmívá se sexuolog. Sexkoučerka Julia Gaia Poupětová trumfuje tvrzením, že jde asi tak o "něco kolem litru vody všude kolem vás..."

Jak na to

Sexkoučerka tvrdí, že náš prožitek při sexu závisí asi z jedné čtvrtiny na fyzických, tělesných okolnostech a ze tří čtvrtin zážitek ovlivňuje naše psychické, emoční a duševní rozpoložení. Možná že by opravdu stačilo povýšit při milování svůj bod G na středobod vesmíru a přijímat bez zábran a studu nabízenou slast. Kdybychom zvládly ukočírovat zmíněné tři čtvrtiny pocitů, které určuje náš mozek, zbývá už jen čtvrtina ryze tělesných dovedností.

"Při stimulaci je dle různých mých zdrojů často třeba intenzivního rytmického dráždění houbovité tkáně (G bod) kolem močové trubice," popisuje Poupětová. Jiní tvrdí, že kýženého zážitku žena dosáhne i jen intenzivním drážděním klitorisu a poševního vstupu. Cesty k rozkoši jsou zkrátka rozmanité. Jejich hledání v páru znamená umět si své pocity navzájem sdělit.

S třešničkou, anebo bez

V Česku neexistuje žádné pracoviště, které by se zabývalo ženskou ejakulací. Chcete-li vědět víc, ptejte se známých. Možná narazíte na to, že muži jsou sdílnější a otevřenější než my ženy. Muži mají přehled o pornografii, v níž jsou "stříkající ženy" populární. Oni viděli na videu v akci Cythereu, královnu squirtingu. Některé to baví a partnerčinu "fontánku" berou jako důkaz, že nic nepředstírala a že odvedli prvotřídní výkon. Jiné "mokro" znechucuje. "Ze své praxe vím, že představa muže, který skončí zmáčen jako ratlík od hlavy až po chodidla něčím, co připomíná zředěné sperma, se většině heterosexuálů nelíbí," potvrzuje Poupětová.

Nakousnete-li po pár panácích téma, nebude to kamarádka, byť se znáte léta, ale spíš její přítel, kterého vidíte potřetí v životě, kdo "rozváže". Kamarádka možná raději odejde anebo ho bude chtít umlčet. Od něj se dozvíte, co se stane, když její vyvrcholení šikovně oddaluje... Ženy se odváží svěřit většinou teprve v anonymní internetové diskusi: "Stříkám teď víc než manžel," svěřuje se například ostatním na síti dívka s přezdívkou catti.

Ženy vlastní sexualita zajímá, ale mají nejrůznější zábrany. Právě ty je zřejmě nejčastěji brzdí v tom, aby si sex a milování co nejvíc užily. A jejich případná ejakulace může být třeba třešničkou na pomyslném dortu.