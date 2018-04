Tabákové společnosti budou muset zaplatit až 7 bilionů korun

Na půl milionu kuřáků viní tabákové společnosti z toho, že se během dlouhých let snažili zamlčovat škodlivost tabáku na lidský organismus. Členové poroty, která rozhodla, že kouření skutečně způsobuje osmnáct chorob, například rakovinu plic či hrtanu nebo různá srdeční onemocnění, byla vybrána již loni v červenci a soudní spis se od té doby rozrostl na 40 tisíc stran. Porota uznala požadavky kuřáků na finanční odškodnění a je na ní, aby uvážila, kolik peněz vlastně postižení kuřáci vysoudí. Experti hovoří o částkách kolem 200 miliard dolarů a zároveň dodávají, že by to mohlo mít vliv na celý tabákový průmysl. Představitelé českého tabákového průmyslu v této souvislosti dodávají, že i sebevětší potíže amerických společností by neměli mít vliv na situaci u nás.

“Český trh je samostatný,” říká tiskový mluvčí Tabáku a.s. Michal Kačena. “Tabáku se u nás daří a nepředpokládáme, že i v případě potíží společnosti Philip Morris, by se to nějak projevilo u nás,” dodává Michal Kačena a vysvětluje, že Philip Morris je majoritním vlastníkem společnosti Tabák a.s.

Kačena se zároveň nebojí, že by podobné soudní pře mohly postihnout i Českou republiku. “U nás je poněkud jiná atmosféra a je tu hlavně jiné legislativní prostředí,” říká Kačena. “Situaci v USA samozřejmě sledujeme, ale upřímně si myslím, že nám něco podobného nehrozí, dodává Michal Kačena.

Američtí právníci, kteří zastupují skupinu postižených kuřáků před floridským soudem, chtějí u soudu prezentovat na ukázku tři případy. Jedním z případů je příběh Franka Amadea, šedesátiletého muže z Orlanda. Ten onemocněl po dlouholetém kouření rakovinou jícnu a od roku 1980 nemůže přijímat potraviny ústa. Strava je mu od té doby zaváděna krční tracheotomií přímo do žaludku.