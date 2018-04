VIDEO: Konec zpocených prsů, slibuje nový kousek prádla obdařeným ženám

Ta-ta towel je vynálezem Američanky Erin Robertsonové. Když si totiž na začátku léta chystala ve svém rozpáleného bytu v Los Angeles na rande, proklínala rozbitou klimatizaci, protože se nemohla zbavit čúrků potu stékajících po břiše.

„Vyzkoušela jsem snad všechno: nacpala jsem si pod podprsenku utěrky, zasypala jsem se dětským pudrem, dokonce jsem si vzala tričko a zastrčila ho pod prsa. Ale s utěrkami jsem vypadala jako blázen, kvůli dětskému pudru jsem vypadala jako kousek těsta a v tričku jsem se potila ještě víc,“ popisuje Erin okamžiky, které ji přivedly k novému nápadu. Byla si totiž jistá, že není jediná dívka s bujnějším poprsím, která musí podobný problém řešit.

Erin se po rande rozhodla hledat řešení na internetu, ale žádné uspokojivé nenalezla. Nezbylo jí tedy, než vymyslet vlastní. To vedlo ke zrození prvního ručníku se zabudovanou šňůrkou, která se dá za krkem přitáhnout podle potřeby. Nový kousek prádla si Erin nechala patentovat a prodává ho ve svém e-shopu za 45 dolarů, přibližně 1000 korun. Ženy si mohou vybrat z obrovského množství vzorů, ale i velikostí „košíčků“: malé jsou pro C až DD, střední pro DDD až E a velké od F do H. Vnitřní část prádla je vyrobena ze 100% bavlněného a savého materiálu, vnější pak mohou zdobit i květiny nebo jiný vzor.



Do lázní i pro kojící matky

Erin i její zákaznice doporučují ručníkovou podprsenku nejenom na doma, ale třeba i na návštěvu wellness a lázní. Pochvalují si je i kojící matky, jejichž prsa a bradavky jsou extrémně citlivé a musí se občas potýkat s nečekaným výtokem mléka, které savý materiál bez problémů pohltí.



Ihned po svém představení věnoval internet ručníkové podprsence velkou pozornost. Zatímco zpocené ženy vítaly praktičnost a komfortnost, další poukazují na nepříliš lichotivý střih a výsledný look. Ručníková podprsenka si tak vysloužila přezdívky jako houpačka na prsa nebo třeba psí uši.



Pořídil/a byste ručníkovou podprsenku sobě nebo své partnerce? celkem hlasů: 2638