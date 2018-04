Sýrová samoobsluha: přichystejte jednoduchou, ale chutnou hostinu

Stačí čtyři druhy

Abyste uspokojili chutě všech hostů, podejte jim odstupňovanou paletu chutí: třeba jeden jemný kravský sýr, jeden krémový kozí, jeden plísňový a jeden přestárlý, ostrý.

JAK JE KUPOVAT

Nejlépe ve specializovaných obchodech se sýrem, kde vám odkrojí porce rovnou z bochníku a ještě poradí.

JAK JE SKLADOVAT

Tak, jak je donesete z obchodu (v papíře), je uložte do lednice, odkud byste je měli vyndat zhruba hodinu předtím, než přijdou hosté. Aby se zahřály, povolily a rozvoněly.

JAK JE PODÁVAT

Tvrdé sýry nakrájejte na kostky nebo plátky. Hoblinky sýra krájené speciální škrabkou jsou efektní, ale špatně se berou do ruky a člověka to nutí olizovat si prsty. Krémové sýry buď natřete na krekry, nebo je dejte do misky s nožem a samoobsluha je dokonalá.

Zkuste ořechy

Pekanové ořechy jsou přirozeně nasládlé a skvěle se hodí ke slaným sýrům. U pikantního sýra zkuste zakousnout pekany obalené v jemné sladké nebo kořeněné vrstvě.

Vlašské ořechy mají zemitou chuť a jsou sušší - doplňte jimi zralé sýry jako čedar nebo sýry z ovčího mléka. Jestli je chcete vyzkoušet ke krémovému sýru, pokapejte je medem a podávejte s rokfórem nebo gorgonzolou.

Mandle se mohou zdát k sýrům mdlé, ale jejich chuť vynikne zvlášť vedle přestárlých sýrů a v kombinaci s jablkem. Měkké sýry posypejte mandlovými plátky.

Pistáciové oříšky nejen vypadají na sýrovém prkénku skvěle a dodají mu barvu, ale zároveň chutnají výborně se světlými krémovými sýry. Podávejte je třeba s ricottou, čerstvým kozím či těžkým smetanovým sýrem.

Vážně se tam hodí ovoce?

Ochutnejte a pochopíte. Jak ovoce, tak ořechy tvoří s dobrými sýry naprosto neodolatelnou kombinaci. Ovoce je zároveň způsob, jak osvěžit chuťové buňky a připravit je na jiný druh sýra.

ODBORNÍCI DOPORUČUJÍ

Přednost má sezonní ovoce. V zimě by to měly být jablka, hrušky a pak trochu exotiky, třeba medový meloun nebo hroznové víno. Sušené ovoce se hodí vždycky: datle, fíky, hrozinky.

Volné kombinace s vínem

Nenechte se svázat pravidly a zkoušejte, zkoušejte, zkoušejte.

MALÁ NÁPOVĚDA

Lehké, mladé sýry si rozumí s lehkými bílými víny, sýry s modrou plísní zase s dezertními víny a muškáty. Krémové sýry ozvláštní perlivá vína a sekty. Čím výraznější chuť sýra, tím výraznější by měla být chuť vína, aby se nepraly, ale doplňovaly.