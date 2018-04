Sýrová roláda s uzeným lososem a řeřichou

strong>NA 4 PORCE

Příprava: 30 minut + 8 hodin chlazení

* 400 g tvrdého sýru typu eidam

* 200 g uzeného lososa

* 150 g lučiny

* 1 hrst čerstvé řeřichy

1. Lososa pokrájejte na kousky, smíchejte s lučinou a na závěr lehce vmíchejte řeřichu.

2. Tvrdý sýr vložte do mikrotenového sáčku, zavažte a vložte na deset minut do vroucí vody. Potom sýr rychle rozválejte na placku, potřete lososovým krémem a zarolujte. Zabalte do alobalu a nechte vychladit, nejlépe přes noc. Pak krájejte na tenké plátky.