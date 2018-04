Čtenářský recept: Sýrová roláda

Doba přípravy: 20 minut

Množství: 2 porce

200 g sýra v celku (30% stačí)

150 g šunky výběrové

2 tavené sýry (větší obdélník) třeba Smetanito

150 - 200 g nivy (nějaké lepší)

2 lžíce majonézy

1 lžíce zakysané smetany 30%

sůl

pepř

1. Sýr dáme do igelitového pytlíku a do vody v hrnci na mírný plamen rozpustíme. Já ho ještě nastrouhám aby se rozpustil dokonale. Pak už je to rychlá práce.

2. Mezitím si nastrouhám nivu, utřu s taveným sýrem a přidám majonézu a zakysanku, tak aby vznikla kompaktní hmota na natírání, ale aby nebyla moc řídká. Proto přidávám zakysanku a majonézu postupně, přidám sůl a pepř, klidně i nějaké bylinky.

3. Pak vyndáme sýr z vody, z pytlíku ho dáme na pečící papír a začneme hned válet do obdélníku, než vychladne. Pokud se to nepovede, tak si pomůžu v troubě, dám na chvíli i s pečícím papírem do vyhřáté trouby a on trošku změkne a jde ještě tvarovat.

4. Na vychladlý rozválený sýr poklademe šunku, namažeme nivovou hmotu a zatočíme do rolády. Já si pomáhám pečícim papírem, nemusi se nijak extrémně utahovat. Nakonec zabalíme do potravinové folie a dáme chladit do ledničky.

Poznámka: Roláda se podává buď samotná pokrájená na kolečka a nebo na kusu bagetky.