Učte své děti toleranci, píše maminka Filipa, který si sám vzal život

Filip nechal třístránkový dopis na rozloučenou, proto rodina ví, proč k tragédii došlo. "Pověřil nás, abychom jeho odkaz šířili dál – a já napsáním tohoto deníčku k tomu chci přispět," píše jeho maminka, sestra moderátorky Ester Janečkové.

Někdy v 11 letech si prý začal sám poprvé uvědomovat, že je "jiný".

"Dcery mě opakovaně říkaly, že Filípek bude gay, ať se s tím smířím. Já jsem je ubezpečovala, že to pro mě není věc, se kterou bych se nesmířila, ale že mu to nehodlám podsouvat a nechám na něm, jak to v něm uzraje. A že až s tím jednou třeba přijde sám, že ho s otevřenou náručí přijmu a že mě jen bude mrzet, že bude mít těžší život. Kdybych bývala tušila…," píše jeho matka v dopise, v němž vzpomíná na Filipovo dětství, na jeho hudební talent a křehkou duši, na jeho pohřeb, ale také na okamžiky nejtěžší: na minuty, které následovaly bezprostředně poté, co Filipa našli oběšeného na zahradě.

"I když nám bylo od první chvíle zřejmé, že není pomoci, v zoufalé snaze o zázrak se ho manžel s dcerou a synem pokoušeli oživovat a já jsem volala záchranku. I jim bylo hned po příjezdu jasné, že není pomoci, ale přesto se snažili dělat, co mohli a museli... Záchranáři ukončili svoji snahu, auto i vrtulník odletěly prázdné a našeho Filípka odvezli pohřebáci." vzpomíná Filipova máma.

Na konci emotivního dopisu prosí nás všechny, abychom k sobě byli navzájem hodní a tolerantní. "Učte sebe i své děti toleranci k odlišnostem, mějte je rádi a važte si každého dne, kdy je můžete láskyplně obejmout."