Syndrom vyhoření může klidně přepadnout i vás. Jak ho poznáte?

Fáze syndromu vyhoření

0. Pracujete co nejlépe, snažíte se ze všech sil. Přesto máte pocit, že vytyčeným požadavkům nemůžete dostát a že vaše snaha není dostatečně ohodnocena. To je situace, která je typická pro to, abyste syndrom vyhoření nastartovali.

1. Nic nestíháte, vaše práce začíná postrádat systém.

2. Objevují se symptomy neurózy (např. úzkost) spolu s pocitem, že stále musíte něco dělat, avšak výsledkem je jen chaos a další pocit zklamání.

3. Pocit, že "něco uděláno být musí", mizí a nahrazuje ho opačný pocit, totiž že nemusíte nic. Dráždí vás už jen přítomnost druhých, přidává se ztráta veškerého nadšení, cítíte se unavení, zklamaní a vyčerpaní.