Syndrom první lahvičky poznají děti krmené umělým i mateřským mlékem

6 tipů, jak předcházet syndromu první lahvičky 1. Než začnete s podáváním stravy z lahvičky, seznamte dítě s novým předmětem (lahvičkou), aby si zvyklo.

2. Zvolte správnou savičku – savičky se vyrábějí z různých materiálů s odlišnou tvrdostí, je tedy potřeba zjistit, která dítěti vyhovuje nejvíce.

3. Dbejte na správnou velikost lahve – měla by být úměrná věku a hmotnosti dítěte: menší, objem cca 125 ml je ideální pro novorozence a malá miminka

střední, objem cca 250 ml je vhodnější pro starší děti

velké, objem cca 330 ml je nevhodnější pro batolata 4. Vyzkoušejte, zda je velikost dírky v savičce optimální - dítě se musí při pití trochu namáhat, aby byl uspokojen jeho sací reflex. Tekutina by měla z lahve držené dnem vzhůru jen pomalu odkapávat, ne rychle kapat nebo dokonce vytékat pramínkem.

5. Zkoušejte při krmení různé polohy, zatímco některé děti preferují stejnou polohu jako při kojení, jiné budou spokojené na klíně nebo opřené o polštář. Musíte zjistit, co vyhovuje právě vašemu dítěti

6. Zvolte klidný moment, když nikam nespěcháte. Také se vyplatí se dopředu představou odmítnutí lahvičky příliš nestresovat, dítě vycítí napětí a může vše bojkotovat. "Mnohým maminkám pomohlo zapojit do přechodu na lahvičku tatínka. Když není maminka v dohledu dítěte, snáze lahvičku přijme," radí laktační poradkyně Andrea Řepová.