Syndrom následku otřesu postihuje stále více dětí

10:35 , aktualizováno 10:35

Až 170 dětí utrpí každoročně v Británii újmu na zdraví poté, co s nimi jejich rodiče nebo osoba, které byly svěřeny do péče, divoce třesou. Vyplývá to ze skotské studie, kterou zveřejnil britský odborný časopis Lancet. Některé z těchto dětí zemřou a téměř 80 procent těch, které takovéto zacházení přežijí, trpí například dlouhodobými psychickými obtížemi či pohybovými problémy. K tomuto závěru dospěli lékaři, podle nichž jsou zranění, která jsou důsledkem takovéhoto zacházení, stále vážnější.