Syn mi vyhrožuje, že odejde i s penězi

Když bylo mému synu Ondrovi osm let, přišel jednou ze školy s tím, že jeho spolužák půjde odpoledne na konkurz pro reklamu na nějakou instantní polévku a on že chce jít taky. Vymlouvala jsem mu to, ale konalo se veliké naříkání a slibování pořádkumilovnosti, zlepšení známek, venčení psa. Kdo by odolal.

Já tedy ne. Říkala jsem si, že alespoň ukážu dobrou vůli, omrknu, jak to chodí v reklamním světě, o kterém jsem do té doby nevěděla zhola nic, a ještě ke všemu můžu být naprosto klidná, jelikož syn žádnou naději na úspěch nemá, vždyť se stydí, i když má říct babičce básničku.

Nakonec to dopadlo tak, že spolužák na konkurz nedorazil, nikdy jsem se nedozvěděla proč, ale našeho Ondřeje vzali. Kroutila jsem nad tím hlavou. Ostatní ambiciózní rodiče nás políčkovali nasupenými pohledy a já jsem nemohla uvěřit tomu, jak si mohli zvolit právě toho našeho nemotoru.

Režisér mi vysvětlil, že kupodivu jeho určitá neohrabanost působila přirozeně, nestylizovaně, zkrátka byl roztomile bezprostřední. Ondřej pak pár dní olizoval ve studiu lžíci a blaženě předstíral, že má nejraději tuto polévku. I když jeho role zde nepatřila mezi hlavní, přesto mu náležel celkem slušný honorář, který jsem mu takřka celý uložila na účet a zbytek jsem synovi dovolila utratit s kamarády v cukrárně, kde jeho přechodnou reklamní slávu promlsali.

Přiznávám, že i přes mé rozpaky a určitý odpor k vystavování potomka na televizní obrazovce, kde se pak jen mihl, jsem finanční přínos ocenila. Byli jsme tenkrát se synem už dva roky bez manžela a táty, který se odstěhoval se svou novou partnerkou do Ostravy, za Ondrou dojížděl do Prahy jen velice zřídka a o synovy návštěvy u něj doma příliš nestál.

Proto když nám po čase přišla z produkce další nabídka na novou roličku do další reklamy, už jsem synovi nebránila. Tentokrát již konkurz nemusel absolvovat, jelikož v databázi zjistili, že Ondra je přesně ten typ, který potřebují. Jeho nová úloha byla o něco významnější a též finanční efekt výraznější. Opět putoval na synovo konto a já jsem měla radost, že mu koruny jednou přijdou vhod. Ale potom se stalo něco, s čím jsem naprosto nepočítala.

Jednoho dne mi z produkce zavolali, že jim onemocněl osvědčený dabér dětských rolí a že by se jim Ondřejův hlásek hodil pro nadabování nějaké drobné úlohy. Jde prý spíš o pár zvolání než o nějaký umělecký výkon. A tato chvíle zpečetila náš další osud, což jsem tehdy nemohla tušit ani ve snu. Ondru od té doby pozvali jako záskok ještě několikrát. Až jednou dostal svoji největší příležitost: dabovat jedinou dětskou roli v mnohadílné telenovele.

Nesmírně ho to bavilo. Už nebyl ostýchavý, naučil se pracovat s hlasem, tykal si se staršími herci, kteří jediné dítě v nahrávacím studiu rozmazlovali, a já jsem proseděla hodiny a hodiny v autě při čekání na moji hvězdičku. Nahrávací studio se nacházelo mimo centrum a nemohla jsem nechat syna jezdit večer po Praze samotného.

Rezignovala jsem na své vlastní vlastní záliby, přestala jsem si domlouvat schůzky s kamarádkami, protože syn byl do dabingu častokrát povolán na poslední chvíli anebo se něco muselo přetáčet. Zkrátka jsem nebyla paní svého času. Jednou jsme kvůli předabování pokaženého natáčecího dne dokonce museli zrušit dlouho plánovanou dovolenou.

Ale syn byl šťastný, neměl čas na lumpárny, mezi samými dospělými a kultivovanými lidmi se stal ukázněným i zodpovědnějším. Domnívala jsem se, že se mu tyto vlastnosti mohou do života hodit. A jeho bankovní účet narůstal. Syn se stal často využívaným dětským představitelem malých i větších rolí, které mohl namlouvat až do patnácti let, protože se mutování dostavilo později.

Synův přerod v muže jsem vítala i z toho důvodu, že bude s dabingem konec. Na dětské role se již nehodí a pro dospělé role mají profesionální herce. Chtěla jsem, aby se více soustředil na školu a poznal i jiné zájmy. Ale zmýlila jsem se. Syn začal točit puberťáky, nedospělé grázlíky, hlasy z černošských gangů...

Zkrátka nabídky neustávaly. Bylo jich pravda míň, ale byly. A tehdy Ondra přestal být tím milým, trošku předčasně vyspělým klukem. Začal být nesnesitelný. Přisuzovala jsem to jeho teenagerovskému věku a měla svatou trpělivost s jeho nemožným chováním, odmlouváním a dalšími projevy revolty dospívajících.

Ale to nejhorší přišlo nyní. Synovi bude za půl roku osmnáct. Měla jsem dojem, že se náš vztah už docela obstojně uhnízdil v rozumných mezích. Snažím se nebýt matkou, co pije dítěti krev přílišnou starostlivostí, ale samozřejmě chci znát, kdy přijde domů, s kým kam jde a podobně. Nic mu nezakazuji, ale přehled přece mít musím, co kdyby se něco přihodilo. Jenže s Ondrou není rozumná domluva. Nedodržuje dohodnuté, začal chodit domů opilý, ke mně se chová hrubě.

Teď však vytáhl nejtěžší kalibr. V podstatě mi vyčetl, že jsem mu peníze, které si vydělal dabingem, nedovolila průběžně rozfofrovat, že jsou jeho a neměla jsem žádné právo mu je zadržovat, lhostejno, že na jeho kontě. Nikdy jsem si z nich pro potřeby domácnosti nevzala ani halíř. A že jsme neměli na rozhazování, tomu věřte. Doufala jsem, že syn jednou ocení moji uvážlivost i to, že má finanční prostředky na studia a nemusí se někde dřít na brigádách.

Včera mi oznámil, že v den plnoletosti ode mě odejde a celý obnos si z účtu okamžitě vybere. Chce začít samostatný život, pronajme si s kamarády byt a bude žít po svém. Chce si pořídit silnou motorku, jet na exotickou dovolenou, pořádat mejdany, zkrátka užívat si.

Jsem na dně. Otci, který by mu mohl jít mužným příkladem a trochu mu domluvit, je to jedno. Mám podezření, že se možná i těší, že si u syna přijde na nějakou hotovost. Nevím, co dál. Kde jsem udělala chybu? Sama žádné velké úspory nemám, a jestli syn vše skutečně neuváženě rozhází, nebudu ho moct na studiích vydržovat. Poraďte mi, prosím.

Co mám podle vás dělat? celkem hlasů: 1663