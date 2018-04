Příběh Julie: Syn kamarádky dělá návrhy mé dceři. Co s tím?

S Lenkou jsme se poznaly v práci, kam jsme obě nastoupily hned po střední škole. Potkaly jsme se v bufetu naší firmy a hned jsme si padly do oka. Jsme si hodně podobné, takže se z nás brzy staly velké kamarádky. Dokonce jsme se obě osamostatnily, odešly od rodičů a pronajaly si společně malou dvougarsonku.

Vdaly jsme se

Po pár letech, kdy jsme se od sebe prakticky nehnuly na krok, se Lenka zamilovala do Tondy a brzy otěhotněla.

Odstěhovala se, vdala a narodil se jí malý Toník. Já v té době měla sem tam nějakou známost, nic vážného, takže jsem u Lenky a Tondy trávila hodně času. Byli to mí nejlepší přátelé.

Pak jsem i já poznala muže svého života. Jmenoval se Jirka. Seznámil nás Tonda. Jirka byl jeho spolužák. Když se na třídním srazu viděli po několika letech, pozval ho k sobě domů, kde jsem zrovna byla i já na návštěvě. Zamilovali jsme se, po pár měsících jsem opustila svůj podnájem a nastěhovala se k Jirkovi a do roka byla svatba.

S Lenkou jsme porodily holčičky

Brzy po svatbě jsem otěhotněla. Lenka byla šťastná se mnou a za 14 dní mi oznámila, že i ona je znovu v jiném stavu. Obě jsme se moc těšily, že zase budeme víc spolu. Naštěstí nebydlíme daleko od sebe, takže jsme už plánovaly, jak budeme s dětmi vyrážet na procházky, na hřiště, na výlety.

Narodily se nám holčičky, mně Maruška, Lence Anička. Toníkovi byly akorát tři roky, když dostal sestřičku a novou kamarádku. S Lenkou jsme si to opravdu užívaly. Těhotenství a rodičovská byly nejkrásnějším obdobím mého života.

Hodně času jsme trávily i společně s Jirkou a Tondou. Vzpomínka na pár těchto krásných let mě držela při životě, když se Jirka zabil.

Jirka zemřel, za dva roky po něm i Anička

Když bylo Marušce pět let, Jirka měl vážnou dopravní nehodu, kterou nepřežil. Zemřel při převozu do nemocnice.

Tenkrát jsem myslela, že zešílím. Neměla jsem zájem o nic, ani o Marušku. Naštěstí tady byla Lenka s Tondou, dostali mě z nejhoršího.

Když jsem se konečně vzpamatovala a dokázala mít i radost ze života, přišla další rána. Aničku srazil řidič na přechodu, když šla ze školy. Zemřela. Naše holčičky byly tenkrát v první třídě. Bylo to hrozné. Lenka se zhroutila a já pomáhala Tondovi se starostí o Toníka i domácnost.

Půl roku trvalo, než se Lenka vrátila zpět domů z léčebny. Aby ale nebylo všem neštěstím konec, Lenka s Tondou se rozešli. Neunesli smrt své dcery. Tonda se o Toníka pochopitelně stará dál, ale s Lenkou už nemohli být dál spolu.

Zůstaly jsme samy

Takže jsme s Lenkou měly jen jedna druhou. Hodně času jsme trávily společně se svými dětmi. Lenka se hodně upnula na Marušku, byla pro ni tak trochu náplastí na její smutek. Takto spolu "válčíme" už šest let. Marušce je 13 a Toníkovi 16 let.

S Lenkou jsme dokonce začaly uvažovat, že bychom mohly bydlet společně. Ani jedna z nás už nechce žádného muže. Já nemohu zapomenout na Jirku a Lenka má zlomené srdce.

Jenže nedávno mi Maruška řekla hroznou věc. Nevím, jak se k tomu mám postavit. Věřím jí, ale bojím se to řešit, nevím jak. Je to asi týden, co se mi svěřila, že se ji Toník pokoušel políbit a měl prý takové řeči o tom, že by to spolu mohli zkusit. Marušku jsme vyzpovídala, abych měla jistotu, že si to jen špatně nevyložila, vždyť se s Toníkem znají odmalička, vyrůstali spolu, jsou skoro jako sourozenci, nebo aspoň jako bratranec se sestřenicí.

Podle toho, co mi řekla, a já jí stoprocentně věřím, je to naprosto jasné. Tonda s ní chtěl spát. Co s tím ale mám dělat? Maruška je ještě dítě, úplně se vyděsila a odmítá se s Tondou vidět. Mám to říct Lence, ale jak? Stydím se a zároveň bojím, že mi nebude věřit. Jedno ale vím jistě, musím to vyřešit co nejdříve.

Julie

Názor odborníka: Promluvte si s Lenkou otevřeně

Milá Julie, hned v úvodu vás chci uklidnit, že to, co se mezi vaší dcerou a synem vaší kamarádky stalo, není v kontextu jejich věku nic neobvyklého. Vaše dcera je v období puberty a i když je pro vás stále dítětem a dítětem navždy zůstane, je ve věku, kdy se o ni začínají zajímat kluci a ona se nejspíše brzy, pokud už tomu tak není, začne zajímat o ně.

Toník je o něco starší a z puberty přešel do období adolescence, pro které je typické plné probuzení erotických tendencí. Na vašem místě bych se přesně toto dceři pokusila objasnit, ať nemá z Toníkových návrhů špatné svědomí a v hlavě zmatek.

Za další si myslím, že tajit to před Lenkou a řešit to za jejími zády, není dobrý nápad. Píšete, že jste dobré kamarádky, znáte se léta a jste si velmi blízké. Věřím, že když jí citlivě popíšete, co se stalo, neměla by vám to mít rozhodně za zlé, a nenapadá mě ani důvod, proč by vám to neměla věřit. Zkuste si s ní o tom promluvit a ji poproste, aby to probrala se synem a pokusila se mu vysvětlit, že to Marušce nebylo příjemné, a že ji to vyděsilo.

Pokud by se Lence do takového rozhovoru nechtělo, napadá mě ještě, že by mohla poprosit svého bývalého manžela, zda by to se synem nezkusil probrat on, jako muž s mužem. Držím vám palce, ať se to brzy a k vaší plné spokojenosti vyřeší.

Dominika Večerková, Psychologie.cz

