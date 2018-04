Syfilis (lues, příjice)

Jaké jsou příznaky této nemoci?

Syfilis má tři stádia. V prvním stadiu se tvoří tvrdý vřed v místě, kde infekce vstoupila do organismu. Tento vřed se objevuje asi 2 - 4 týdny po infekci, nebolí a produkuje řídký sekret. Po 4 - 6 týdnech se zhojí i neléčený. Asi u třetiny postižených dochází za 8 - 12 týdnů po infekci ke vzniku sekundárního stadia, které je typické tvorbou exantémů, postihující kůži. I toto stadium spontánně odezní, maximálně do jednoho roku. Třetina neléčených případů pak přechází po měsících nebo letech do terciálního stadia, kdy se tvoří záněty vnitřních orgánů. Po 5 - 20 letech dochází zejména k poškození centrálního nervového systému-progresivní paralýza, kardiovaskulárního systému nebo kostního systému.

Koho se tato nemoc týká?

Jedná se o pohlavní nemoc, takže potenciálně je ohrožen každý, kde sexuálně žije. Syfilis může být také přenesen z matky na plod. Pokud dojde k infekci během těhotenství, dochází většinou ke spontánnímu potratu. Pokud však k infekci dojde až po pátém měsíci, může matka dítě porodit normálně a příznaky onemocnění se projeví maximálně do jednoho měsíce po narození. Vrozená syfilis se projevuje oboustrannou hluchotou, kožními projevy okolo úst a soudkovitými zuby.

Prevence a léčba:

Syfilis je onemocnění, které podléhá povinnému hlášení. Léčba je pak prováděna zejména penicilinem.