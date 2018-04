Lidé mi spílali do ku..v, říká sexuální rádkyně, herečka Asterová

Jitka Asterová Narodila 7. prosince 1959 v Praze.

V roce 1985 absolvovala DAMU a poté působila v Činoherním klubu, Hudebním divadle Karlín, Divadle Ungelt, mnoha seriálech a filmech (Vesničko má středisková, Čas dluhů, Čas sluhů, Šakalí léta).

Devět let moderovala pořad Sexy život na Frekvenci 1.

V Intimním divadle Dáši Bláhové hraje v představení Monology vagíny, v divadle U hasičů ve hře Slečna Abigail.

Píše pro internetovou poradnu Blesku o sexu a vztazích a má na toto téma také sloupek.

Je svobodná, má děti Aničku (18) a Adama (12).

Nepřipadáte si tak trochu jako Carrie?

Už mě k ní několikrát přirovnávali. V jednom deníku mě dokonce fyzicky porovnávali se Sarah Jessicou Parkerovou, to mě obzvlášť pobavilo. Mám radost z toho, jak se mi všechna práce propojila, a spojuje ji sex.

První pořad jste měla v rádiu, kde se otevřeně hovořilo o sexu. Jak na to lidé reagovali?

V rádiu jsem častokrát říkala věci v první osobě, jako by se staly mně, ale byly to příběhy jiných lidí. Ne každému došlo, že je to autorská licence. Nazývali mě různě, včetně slova kurva. Pořad se jmenoval Sexy život a nikdy jsem nemluvila sprostě, i když šlo o kontroverzní téma jako sex ve třech nebo masturbace. Většinou jsem ale řešila vztahové věci jako nevěru a seznamování. Některé detailní dotazy byly za čarou a do vysílání se nedostaly.

Od vyprávění v první osobě jste ale ustoupila.

Teď už raději píšu ve třetí osobě - co se stalo mé kamarádce. Tehdy byly moje děti malé, tak to moc nevnímaly, ale dnes už k tomu přistupuji jinak i kvůli nim. Jsou to ale opravdové příběhy, třeba jich víc spojím do jednoho, ale já si je neumím a ani nechci vymýšlet.

Proč si myslíte, že si lidé nechají od vás radit, přestože nemáte v tomto oboru vzdělání?

Víte, každá rada od cizího člověka může být někdy dobrá. Lidé chodí za kartářkami, čtou horoskopy, ptají se v poradnách. Někdy mi chodí dotazy jako: "Jsem nevěrná manželovi, nikdo nic netuší a já jsem šťastná. Co mám dělat?" No co na to poradit? Já té ženě přeci rozhřešení nedám, ale uleví se jí asi tím, že se někomu svěří.

Nenapadlo vás udělat si nějaký kurz sexuálního koučinku nebo partnerského poradenství a zabývat se tím na profesionální úrovni?

Já jsem kvůli představení Slečna Abigail vypustila kachnu, že jedu do Ameriky a budu se tam učit sexuální koučink u slečny Abigail. A je pravda, že se mi pak zcela vážně ozvaly dvě ženy, jedna dokonce zastupovala nějakou společnost, že by se mnou chtěly navázat spolupráci jako se sexuální koučerkou. Já jsem se smála, přišlo mi to paradoxní. Ale možná, že za deset let půjdete kolem mého domu a uvidíte cedulku se srdíčkem a nápisem Jitka Asterová, sexuální poradna. Já bych se tomu moc nedivila (smích).

Trápí Čechy a Češky něco, co neřešili před těmi 10 lety, kdy jste začínala?

Trápí je stále dokola v podstatě totéž. Nebaví je sex, často se ptají, jak partnerku přesvědčit k nějaké sexuální praktice. Většina se ale točí kolem libida, že lidé po sexu již tolik netouží. To mi přijde zvláštní, asi je to dobou, ve které žijeme, samá práce a stres. Často se ptají na sex ve třech, což s sebou přináší také rizika: nový třetí partner se zamiluje do partnerky a problém je na světě. To také znám ze svého okolí. Ta témata se moc nemění, mění se hlavně okolnosti. Rozdíl je v tom, že lidi se o sexu dokážou a chtějí bavit.

Někteří lidé tvrdí, že dřív, když lidé nemohli svobodně a anonymně vyhledat cokoliv na internetu, byl sexuální život tak nějak pestřejší, že v něm bylo více živočišnosti a fantazie...

Já bych neřekla, že mají lidé menší potřebu sexu. Spíš možností, jak se ukojit, je mnohem víc než kdy dříve. Partnerka se dá koupit: nafukovací v sexshopu, živá v bordelu, virtuální na internetu…Na jednu stranu je to dobře, protože se omezí třeba sexuálně přenosné choroby a lidé jsou asi i zodpovědnější.

Jak se stavíte k nevěře?

Nejsem nijak kategorická. Klasický špatný příklad by byla Miranda ze zmiňovaného Sexu ve městě, její přítel jí jednou zahnul a ještě se k tomu přiznal. A Miranda ho vyhodila z bytu a celý rok mu neodpustila. To je podle mě velmi špatně, protože akorát utvrzuje chlapy v tom, aby nám lhali. Já jsem zastánce odpuštění a řešení problému. Pro mě je nevěra udržovat paralelní vztah, ne jednou biologicky "ulítnout". I to je samozřejmě špatně, ale není to až tak zásadní pro vztah.

Radí se s vámi o svém milostném životě vaše děti?

Zatím se to týká hlavně starší Aničky. Poznala jsem všechny její kluky, ona jich zatím moc neměla. Ale rozhodně dá na můj názor. Já totiž dokážu docela dobře lidi odhadnout na první pohled. Podívám se a vidím, jestli je to hajzl, nevyřešený gay, narcis…Ale Anička má dobrý vkus, zatím jsem jí skoro všechno schválila.

Takže hodně dáte na první dojem?

Dám a stojím si za tím. Já jsem se jednou nechala kartářkou vmanipulovat do vztahu. Řekla mi, že je někdo v mém okolí, mně došlo, kdo to je, a pak jsme spolu nějaký čas byli. Nedala jsem na svůj první dojem. Pak se mi to vymstilo, protože to nedopadlo zrovna dobře.

Na rady kartářek už nedáte?

Kolikrát se mi stalo, že jsem přišla ke kartářce, podívaly jsme se na sebe a navzájem jsme si řekly, že si u ní nenechám vykládat a ona mi ani vykládat nechtěla. Prostě jsem ji prohlídla. Několik kartářek mi řeklo, že bych byla dobrá v jejich profesi. Jenže některé kartářky mohou být šikovné manipulátorky. Znám lidi, a jednu dobu jsem na tom byla podobně, co se stali na kartářce až závislí. A v takové pozici bych nechtěla být.

Ale vy lidem také radíte.

Já nejsem odbornice na sex, spíš jsem něco jako kamarádka, které se můžou svěřit. Beru to jako hobby, ne jako profesi.

Ve vaší nové hře o slečně Abigail panuje sexuální napětí mezi Abigail, tedy vámi, a jejím mladým asistentem, Lukášem Pavláskem. Přitahují vás "zajíčci"?

Koho by nepřitahovali? Pavlásek ale není zajíček, je o 20 let mladší než já. Pro mě jsou zajíčci třeba spolužáci mojí dcery. Mladí kluci se mi líbí nejenom kvůli vzhledu, ale protože jsou čistí a tvární. Ale pak se mi nelíbí představa, že bych se vedle něj měla ráno probudit. Sluneční světlo svítí do postele, vy se probudíte a vypadáte, jak ve svém věku vypadáte. Podíváte se na svojí kůži a vedle ní je jeho mlaďoučká kůže. To se mi chce zařvat z plných plic a utéct! Stalo se mi to jednou a připadalo mi to proti přírodě. A přeci jenom nevypadám jako Madonna…

To je otázka, jak vypadá Madonna po ránu, bez make-upu…

No to máte pravdu.

Udělal pro vás někdy muž nějaké bláznivé gesto?

Ale to víte, že jo. Třeba hned po revoluci jsem se seznámila s česko-francouzským doktorem. Když viděl, jak strašně chodí oblečené herečky v Činoherním klubu, kde jsem tehdy pracovala, tak přivezl jako dárek pro mě autobus plný oblečení. Bylo toho pro celé divadlo.

A co nejbláznivějšího jste kdy udělala vy pro chlapa?

Asi ve dvaceti jsem chodila s klukem, co zrovna dokončoval diplomovou práci. Já ho tak strašně milovala, že jsem mu slíbila, že do druhého dne přepíšu na stroji asi tisíc stran jeho práce. Vůbec jsem ale neuměla psát na stroji! Vykouřila jsem tři krabičky cigaret, nakonec jsem to nějak zvládla, i když s denním zpožděním a zapojením kamarádů. Smutné je, že když jsem mu práci přinesla, tak mi ani nepoděkoval.

Teď už nic bláznivého pro muže neděláte?

Teď uvažuji, že kvůli jednomu chlapovi začnu hrát golf. Na jednu stranu si říkám, že jsem asi upadla, že jsem golf vždycky nenáviděla. Ale asi to zkusím. Je důležité mít s partnerem společnou zábavu, abyste neseděli doma a nekoukali znuděně jeden na druhého nebo na televizi. Přeci jenom v určitém věku už vás sex nebere tak, abyste na sobě leželi od rána do večera.