Švýcarsko není jen fondue. Pět receptů národa gurmánů

Třešňovo-jablečný pudink

Příprava: 30 minut + pečení 35 minut

Pro 4 osoby

* 2 jablka

* 3 lžíce cukru krupice

* 1 lžíce másla

* 8 plátků bílého toustového chleba

* 1 a 1/2 hrnku smetany ke šlehání

* 1 a 1/2 hrnku mléka

* 1/2 hrnku přírodního cukru

* 1 vanilkový cukr

* 6 vajec

* 1 hrnek vypeckovaných třešní nebo 1/2 hrnku sušených

* 2 bílky

* špetka soli

* 100 g moučkového cukru

1. Jablka omyjeme, oloupeme, vykrojíme jádřince a pokrájíme na větší kousky. Promícháme s cukrem a na pánvičce na rozehřátém másle 10 minut pomalu opékáme, dokud nejsou jablka dozlatova opečená a měkká.

2. Plátky chleba opečeme v troubě nebo v toustovači. Pokrájíme na čtvrtiny. Prošleháme smetanu, mléko, přírodní a vanilkový cukr a vejce.

3. Předehřejeme troubu na 180 °C. Promícháme kousky chleba s jablky a třešněmi a přendáme je do tukem vymazané zapékací misky. Zalijeme vaječnou hmotou a necháme asi 15 minut nasáknout. Poté vložíme do trouby.

4. Ze dvou bílků, špetky soli a moučkového cukru vyšleháme tuhý sníh.

5. Po půlhodině pečení ozdobíme pudink sněhovými růžičkami, zvýšíme teplotu v troubě na 230 °C a ještě 5-7 minut zapékáme.

Bramborový salát se slaninou

Příprava: 10 minut + vaření 30 minut

Pro 4 osoby

* 1 kg brambor

* 250 g anglické slaniny

* 1 malá cibulka

* 7 cl bílého octa

* 7 cl vody

* sůl

* čerstvě mletý černý pepř

1. Brambory omyjeme, dáme do hrnce a zalijeme studenou vodou. Vaříme doměkka.

2. Uvařené brambory hned oloupeme a nakrájíme na plátky. Ještě teplé plátky brambor dáme do mísy a zakryjeme alobalem.

3. Anglickou slaninu a cibuli rozkrájíme na kostičky. Na pánvi slaninu vyškvaříme, vyjmeme ji a necháme okapat na papírovém ubrousku.

4. Do vypečeného tuku nasypeme nakrájenou cibuli a orestujeme ji dozlatova. Do pánve přidáme ocet, vodu, sůl a čerstvě mletý pepř a společně asi minutu prohřejeme.

5. Horkým dresinkem přelijeme plátky brambor a opatrně promícháme, aby se plátky brambor nepřelámaly. Přimícháme slaninu a dochutíme solí a pepřem.

6. Salát podáváme teplý nebo krátce rozleželý při pokojové teplotě.

Strübli

Příprava: 35 minut + smažení 20 minut

Pro 4 osoby

* 600 g hladké mouky

* 500 ml mléka

* 4 vejce

* sůl

* 120 g másla

* olej na smažení

1. Z mouky, mléka, vajec, soli a rozpuštěného másla rozšleháme těstíčko a necháme je asi 30 minut odpočívat.

2. Těsto přendáme do cukrářského sáčku s kulatou hladkou špičkou.

3. V hlubší menší pánvi rozpálíme olej.

4. Sáčkem nastříkáme do oleje spirálu z těsta, postupujeme z vnějšku do středu. Smažíme dozlatova po obou stranách.

5. Hotové strübli necháme okapat na papírových ubrouscích.

Hovězí vývar s celestýnskými nudlemi

Příprava: 15 minut + vaření 3 hodiny

Pro 4 osoby

* 400 g hovězího masa

* 2 mrkve

* 1/4 celeru

* 1 petržel

* 1 cibule

* 1 stroužek česneku

* pepř, sůl

* špetka mletého muškátového oříšku

* 1 vejce

* 70 g hrubé mouky

* 200 ml mléka

* 2 lžíce oleje

* čerstvá petržel

1. Hovězí maso omyjeme, zeleninu očistíme, cibuli a česnek oloupeme.

2. Maso, zeleninu, pepř, sůl a špetku muškátového květu vložíme do hrnce, zalijeme studenou vodou a velmi pomalu vaříme. Při vaření postupně sbíráme pěnu z povrchu polévky, případně přiléváme vodu.

3. Hotový vývar scedíme. Maso nakrájíme na proužky a vložíme zpět do polévky, společně prohřejeme.

4. Z vejce, mouky, soli a mléka uděláme těstíčko, které necháme 10 minut odležet. Na rozpáleném oleji z těsta upečeme palačinky, srolujeme je a nakrájíme na tenké nudličky.

5. Horkou polévku dochutíme solí a pepřem, čerstvou petrželí a přelijeme ji do talířů na nakrájené palačinky.

Grilované hovězí s polentovou kaší

Příprava: 10 minut + vaření 25 minut

Pro 4 osoby

* 4 čtvrtkilové steaky

* 4 lžíce olivového oleje

* čerstvě mletý pepř

* čerstvá šalvěj

* 1 lžíce másla

* 1 l mléka

* 150 g instantní polenty

* 50 g másla

* sůl

* 1 malá plechovka kukuřice

1. Troubu předehřejeme na 100°C. Hovězí steaky potřeme olejem a posypeme pepřem.

2. Na pánvi rozpálíme zbylý olej, opečeme na něm část šalvějových lístků, odložíme je na papírový ubrousek. Do oleje dáme steaky, přidáme máslo a opékáme 5-7 minut po každé straně. Pánev se steaky uložíme do trouby a necháme je dojít.

3. Mléko přivedeme k varu, pomalu po lžících přisypeme polentu a za stálého míchání ji při pomalém varu mícháme 5 až 6 minut, dokud se nezačne polenta oddělovat od stěn nádoby.

4. Polentu stáhneme z plamene, přimícháme máslo, sůl, slitou kukuřici.

5. Na vyhřáté talíře rozdělíme polentu s kukuřicí, steaky a ozdobíme čerstvou a opečenou šalvějí.