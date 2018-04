Chce si užít jen sex, anebo stojí o vztah? Jak odhalit záměr svůdníka

Taková otázka se vkrádá do myšlenek spoustě žen, které se ocitly v podobné situaci. Až na sňatky z rozumu bývá vždy na začátku vztahu příjemný flirt. Krásná doba, kdy se partneři před sebou předvádějí ze svých nejatraktivnějších stránek. Muž se snaží udělat na ženu dojem vtipem a tím, co vše umí nebo dokázal, žena ho zase škádlivě vábí, prezentuje své vnady. Oba rozehrávají sex-appeal na nejvyšší míru a užívají si tu opojnou hru.

Došlo k sexu – a co dál?

Pokud ve fázi flirtu dojde i na sex, opojení se rozplývá. Zatímco muž dosáhl svého, ženu dobyl, odhalil tajemství její intimity a uspokojil se, pro ženu všechno teprve začíná. Vzpomínky na krásné flirtování i sex zhořknou, jakmile ji napadne, že svého ctitele třeba už nikdy neuvidí, čili že pro něj nemá takový význam, jaký by ráda měla. Přesně takhle to prožívala Julie (35).

Sex na jednu noc Deset pravidel, jak předejít zbytečnému průšvihu

„S Robertem jsme se poznali na podnikovém večírku, kam byli přizvání i zaměstnanci z partnerských firem. Dělal na mě oči, prakticky celý večer strávil se mnou. Když mi řekl, že je v mé přítomnosti jako pod proudem vysokého napětí a že se mu to ještě nikdy nestalo, uvěřila jsem tomu. Jeli jsme pak ke mně domů a až do rána jsme se milovali. Když jsme se pak loučili, slíbil, že se ozve ještě ten den, ale napsal mi až za tři dny. Esemeska to byla docela neosobní, zklamala mě. Necítila jsem z ní žádnou touhu mě zas co nejdřív vidět. Ne že bych se hned bláznivě zamilovala, spíš mě urazilo, že se o tom, co se mezi námi stalo, vůbec nezmínil.“

To, co Julie popisuje, odpovídá situaci, kdy přístup a očekávání obou byly zcela odlišné. Zatímco on předváděným šarmem sledoval jen okamžitý požitek, ona možná čekala, že to krásné přetrvá i po sexu, jenž se třeba stane rozjezdem k něčemu dalšímu. Robertův chlad bere jako facku svému ženství. Tolik se mu oddala, otevřela, a on neuznal ani za vhodné poděkovat jí za krásnou noc, když už nic jiného. Před pár lety chodila s cizincem, proto ví, že jinde je to úplně normální. Slovo flirt má pro Julii od tohoto zážitku nepříjemný nádech a možná si příště moc dobře rozmyslí, kdy si někoho vezme domů. Což je v jejím případě dobře.

I kdyby se tokající obdivovatel stavěl na hlavu, chodil po laně, skákal z jednoho mrakodrapu na druhý, nelze předem nikdy odhadnout, jak se bude chovat, až dosáhne svého, tedy sexu. Zejména dojde-li k němu tak brzy.

Jak mám dopředu vědět, o co mi potom půjde? Ptají se muži i některé ženy.

Učitel Zdeněk (43), vidí celou situaci jinak.„Vadí mi, když se mě na seznamce každá hned ptá, jestli mi náhodou nejde jen o flirt, jestli chci vážnou známost. Jak to mám dopředu vědět? To se přece pozná až o hodně později a ta žena pro to taky musí něco udělat! Například být dostatečně zajímavá. Ale říkat: já se s tebou nevyspím, dokud si nebudu jistá, že ti nejde jen o sex, to je absurdní a mě osobně to hned odradí. Vztah přece musí začít flirtem, který vede k sexu, a teprve potom se to může posunout dál - pokud žena muže skutečně zaujme“.

Zdeněk tyto ženy ignoruje a oslovuje pouze takové, které ho svým zjevem i profilem zaujmou a apriori hned nemluví o vážném vztahu. Což může působit jako žonglování se slovy či zastírání pravého zájmu, neboť ve své podstatě i Zdeňkovi jde o soužití a rodinu. Jen mu cestu k cíli otevírá flirt, sexuální přitažlivost a vášeň.

Podobné stanovisko jako Zdeněk zastávají i některé ženy. Takové, jimž nechybí sebejistota a sebevědomí, kouzlem svého ženství jsou si dávno jisty a svou hodnotu neodvozují od mužského obdivu. A právě takové se mohou stát pro muže femme fatale.

„Muži nesnášejí závislost, to znám od svých kamarádek. Jakmile se hned ráno na muže věší a třaslavým hláskem se ptají, kdy zavolá, je konec,“ má jasno Martina (48). „Já jsem si s tím, jestli zůstane u jedné noci, nebo bude následovat další, nikdy hlavu nelámala. Vždyť jsem to často ani sama nevěděla a i mně občas šlo jen o sex. To je přece normální. Doby, kdy se každá musela stylizovat do hnízdivé ženušky, jsou naštěstí dávno pryč.“

Bylo by klišé plošně tvrdit, že prožívat sex bez vztahu se ženám příčí a muže baví. I mezi muži je spousta výjimek.

„Někteří mohou být v avantýře šťastni. To souvisí s individuálními potřebami a temperamentem. Kdo rád kráčí vlastní cestou a vychutnává si život o samotě, může se v tomhle vztahu cítit dobře. Takoví lidé jsou většinou sebevědomí a málo žárliví, mají své city pod kontrolou a umějí sex a lásku oddělovat,“ tvrdí německá psycholožka Lisa Fischbachová. Podotýká ovšem, že „avantýry nejsou nic pro romantiky. „Kdo se hned citově angažuje a zapomíná přitom na osobní hranice, riskuje, že bude trpět‘.“

Nezávazný sex, nebo vážný vztah

Pokud žena není z těch, které se dalším vývojem vztahu netrápí, obvykle touží rozpoznat, jde-li muži o vážný vztah, či jen o tělesné zážitky bez závazků. Některé signály jsou dnes již přímo notoricky známé: chce rychle sex, nehodlá na něj čekat. Ozývá se jen tehdy, dostane-li na „to“ chuť. Nejeví zájem představit milenku přátelům ani rodině. Nespřádá plány o společné budoucnosti. Není na něj spoleh a nepřispěchá na pomoc, když to milenka potřebuje. Chová se jako egoista. Nepotrpí si na něžnosti, často se vyhýbá i samotnému líbání, relativně se snaží jen před sexem, po něm rychle „vystřízliví“ a většinou hned mívá naspěch.

Pokud chcete hlubší vztah a u svého milého zaregistrujete některé z těchto znaků a trápí vás, že jste jen využívaným či dokonce zneužívaným objektem, rychle pryč. Zůstávat v takovém vztahu déle by bylo marněním času a devastováním sebevědomí. Ovšem navzdory všem internetovým seznamům a tipům je třeba řídit se vlastní intuicí. Každá žena, pokud si to hodlá přiznat, totiž intuitivně moc dobře ví, jak si na tom u milence stojí. Na to nepotřebuje žádnou příručku. Ta jí může jen pomoci lépe si něco uvědomit, lépe se v situaci orientovat, umět to pojmenovat. Ale co pro muže znamená, to ví i bez ní.

Od tělesné vášně k lásce

Na druhou stranu i čistě erotický vztah může být založen na respektu a vzájemné úctě. takovém případě je dokonce naděje na to, že z toho někdy bude něco víc. I tyto případy se stávají.

Autorka článku radí při seznamování v poradně ZDE. Libuše Konopová, vztahová koučka

Lucka a René spolu rok jen tak spali, občas vyrazili na výlet, vždycky si pěkně popovídali. Pak u ní čím dál tím častěji přespával, po snídani vyrazili společně na nákup a zůstal i na oběd. Začal jí nosit kytky a jednoho dne si při dvojce červeného vzájemně přiznali, že je jim spolu dobře a měli by chuť spolu bydlet. „Řekli jsme si, že proč to nezkusit, když nám to, zdá se, funguje“, vypráví Lucka. „Já se o to nijak nesnažila, přišlo to samo od sebe. René od začátku věděl, že mám hodně vlastních zájmů a činností, takže asi nikdy nebudu ten typ ženy, co by se pro chlapa rozkrájel, a tím jsem ho zřejmě dostala. Teď u mě často vaří, zkouší různé originální recepty. Když jsem v zimě dostala pekelnou chřipku, skoro se ode mě nehnul, tím zase dostal on mě. Oba už víme, že to, co mezi námi za tu dobu vzniklo, je fakt láska“.

Lucka tedy nevědomky na vlastní kůži vyzkoušela, jak na to, aby z toho bylo více. Podstatnou roli při tom s největší pravděpodobností sehrálo, že o to nijak neusilovala, chovala se přirozeně a spontánně, žila si svým životem, takže k tomu došlo tak nějak samovolně.

Fakt, že i románek může přerůst v docela normální vztah, potvrzuje v magazínu ElitePartner i odbornice na vztahy, Lisa Fischbachová: „K takovému přechodu většinou dojde plíživě. Důležité je, aby oba zúčastnění měli podobné potřeby“.