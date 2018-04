Žádná dovolená v dohledu? Odpočatý vzhled můžete mít i bez ní

1. Hydratujte nonstop

Hodně pít je důležité, zavlažit pleť „zvenku“ taky není od věci. Ne jen občas, když si náhodou vzpomenete, raději pravidelně. Ke svým dvěma litrům vody denně přidejte ještě jeden rituál: dvě dávky hydratačního krému. Jednu ráno a jednu večer. Jedenkrát za týden nebo aspoň za čtrnáct dní si dopřejte navíc hydratační masku. Čím jednodušší složení, tím lépe, léto nepřeje komplikovaným přípravkům.



2. Samoopalováku se nebojte

Pořiďte si takový, co odpovídá odstínu vaší pleti, moc tmavé opálení by vám stejně nikdo nevěřil. Na aplikaci si vyhraďte dostatek času. Nejprve kůži obruste peelingem, pečlivě ji opláchněte a osušte, pak teprve nanášejte samoopalovací krém, pěnu nebo sprej. Roztírejte rovnoměrně, čekejte dlouho, klidně dvakrát déle, než se píše na krabičce, než se obléknete, a pak se ještě nejméně šest hodin nesprchujte a snažte se moc nezpotit.



3. Se sluncem ale opatrně

Ve městě se možná nespálíte do ruda, ale slunečním paprskům se nevyhnete. Ani při přebíhání z dopravního prostředku do kanclu a zpátky. Krém nebo olej s SPF (pod 15 vůbec nechoďte, „třicítka“ bude ideální) vás ochrání před spálením, předčasným stárnutím a hlavně potenciálním onemocněním kůže. „Když už se spálíte, je vhodné kůži chladit obklady ze zeleného čaje nebo jogurtu, nanášet pěnu s panthenolem a hodně pokožku promazávat,“ radí dermatoložka Katarína Třísková z Medicom Clinic.



4. Dodejte si „zdravou barvu“

Nic nevyčaruje zdravý letní vzhled tak dobře jako vhodně zvolený bronzer. Tentokrát ne ten konturovací, takže může obsahovat i jemné třpytky a mít o něco teplejší odstín. Patří na všechna místa, kam přirozeně dopadá světlo, to znamená hlavně jablíčka tváří, případně čelo a hranu nosu. Je jedno, jestli vám vyhovuje bronzer pudrový, tekutý nebo krémový, hlavně ho nezapomeňte pořádně rozetřít do ztracena.



5. Rozjasněte tvář i oči

Dobrá hydratace a k tomu rozjasňovač – jednodušší, a přitom efektivnější recept na letní zářivou vizáž už neexistuje. Rozjasňující přípravek klidně použijte i jako oční stín, doporučuje Tereza Fraňková z Make-up Institute Prague. Nebo slaďte barvu rozjasňovače a o něco tmavších, jemně třpytivých stínů. „Opálený obličej krásně podpoří hnědé, bronzové a narůžovělé tóny,“ radí vizážistka.



6. Noste červenou rtěnku

Chcete rychle rozzářit obličej? Nic víc než červenou rtěnku nepotřebujete. Jen to musí být taková, která nám sluší. Při výběru se můžete řídit osvědčenou poučkou, kterou hvězdná vizážistka Pat McGrathová shrnula pro magazín Huffington Post: „Má-li vaše pleť teplé olivové nebo žluté podtóny, volte teplejší rtěnky do oranžova. Kdo má chladné růžové nebo červené podtóny, bude vypadat nejlépe ve studeném odstínu červené s modrým nádechem.“



7. Spánek je všelék

Cítit se odpočatě – vypadat odpočatě. Když spíme, tvoří se nám pleti prospěšný hormon melatonin, takže bez kvalitního spánku to prostě nepůjde. Jenže kdo ho dneska má? Rady o lehké večeři, minimu kávy a alkoholové abstinenci už možná znáte. Usínání je ale větší věda: začíná to už „správným“ vstáváním, končí to modrým světlem, kterému se večer vystavujeme. Pokud dlouhodobě spíte špatně, stojí za to zvyky přehodnotit. Nejde už jenom o svěží vizáž, ale taky o tělesnou a psychickou kondici.