Světové speciality z hrášku vám budou chutnat

Co jste možná nevěděli * Hrášek je bohatým zdrojem vítaminů a minerálů - obsahuje fosfor, vápník, vitaminy A, B, E a C. Je zdrojem důležité vlákniny, aminokyselin a proteinů, obsahuje ale také dost cukru.

* Na pěstování má poměrně nízké nároky a sázet ho můžete celé léto.

* Při vaření hrášek nikdy nesolte, byl by ztvrdlý a jeho slupka by se nepěkně pomačkala. Solte tedy vždy až na konci tepelné úpravy.

* Nebojte se mraženého hrášku, je nejlepší variantou hned po čerstvém. Sterilovaný bývá rozbředlý, sušený bez chuti. * Cukrový hrášek se bohužel u nás velmi těžko shání. Pokud ho ale v obchodě zahlédnete, určitě ho vyzkoušejte. Nemusí se loupat, připravují se celé lusky, které chutnají skvěle.