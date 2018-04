Světlana Zárubová: Odcházím z České televize

Hlasujte v anketě: Máte rádi moderátorku Světlanu Zárubovou?

Televizní hvězda, kolem které je teď rozruch, jinak nenápadná mladá maminka v džínách a tričku, působí posmutněle.

Jsou na vás v České televizi hodně naštvaní?

Zdá se, že ano, a je mi to dost líto. Budu na tuhle televizi vždycky vzpomínat jako na místo, kde jsem byla moc ráda. Tam jsem se nejvíc naučila.

Mluvčí ČT Martin Krafl nazval váš odchod ke konkurenci neloajálním chováním. Mají důvod zlobit se?

Prostě jsem dostala nabídku. Nepřipadá mi běžné, že by zaměstnanec hlásil nadřízenému, že jde na konkurz do jiné firmy. Když jsem se dozvěděla, že jsem uspěla, hned jsem to oznámila. To přece není podraz. Mrzí mě, jestli to v České televizi berou jinak.

Pavel Zuna měl ve smlouvě, že po odchodu z Novy nesmí čtyři měsíce pracovat pro konkurenci. Vy ne?

Takovou doložku nemám. Překvapilo mě, že můj odchod způsobil rozruch. Nepřipadá mi, že je to událost.

Ale je to naopak. V televizi se osobnost moderátora považuje za mimořádně důležitou. Má skutečně takový vliv na sledovanost zpráv?

Může pořadu hodně pomoct i hodně ublížit. Musí lidi zaujmout, aby se na něj chtěli podívat i příště. Proto televize tak důkladně řeší, kdo to bude.

Proč se stanice přetahují a nesáhnou po nových lidech? To tak málo novinářů může dělat tuhle práci?

Co existuje digitální vysílání ČT 24, Česká televize vychovala dost mladých a schopných moderátorů. Zatím nejsou známí jako ti z prvního programu nebo komerčních televizí, protože je sleduje méně lidí. Ale mají výborný trénink a umějí zvládat krizové situace, protože hlásí zprávy každou půlhodinu.

Básničky před vysíláním

Stávají se hezké dívky moderátorkami snadněji?

V České televizi vzhled nehraje hlavní roli. Nezapomínejte, že některé typy vypadají na obrazovce lépe než ve skutečnosti. Naopak krásné holce nemusí televize moc sedět. Třeba Lucie Borhyová se mi jako ženská líbí mnohem víc než na obrazovce. Je tak výrazná a výjimečně krásná, že se mi to zdá na televizi až moc. Její půvab mi odvádí pozornost od toho, o čem mluví.

Kde to líp sluší vám?

Mám výhodu, že mě lidé na ulici nepoznávají. Nevšimnou si mě, nejsem „ta z televize“. Běžně se nelíčím, takže se mi pak samozřejmě zdá, že v televizi vypadám líp (směje se).

Myslíte, že by vás Prima oslovila, kdybyste nebyla půvabná blondýna?

No, to nevím. Rozhodně doufám, že si mě nevybrali jen proto, že jsem blondýna.

Jak takový konkurz probíhá?

Prošla jsem maskérnou a kostymérnou. Dostala jsem čtyři úvodní texty příspěvků, které jsem přečetla, a oni si mě natočili. Pak mi přidělili partnera. Společně jsme měli předvést závěr zpráv, rozloučení s diváky. Pak ze všech uchazečů vybrali několik kluků a holek a ty posuzovala takzvaná focus group.

Co to znamená?

Z náhodně vybraných lidí vytvořili dvě skupiny diváků. Ti se na nás dívali a říkali, který moderátor je jim sympatický a na kterém jim něco vadí. Podle toho televize usuzuje, jak kdo působí na určitou vrstvu diváků.

Co musí dobrý moderátor umět?

Měl by mít příjemný hlas a mluvit česky. Neměl by mít vadu řeči. Ostatní se dá naučit, jsou na to různé techniky.

Například?

Chodila jsem k fonetičce a také k herečce Janě Postlerové. Mimo jiné mě naučila čtyři básničky, které si říkám před vysíláním, abych se takzvaně rozmluvila.

Sem s nimi.

Kůň, kůň padl v tůň, žbluňk, žbluňk, zvoň, zvoň, běž proň... Stačí?

Ta se mi nezdá extra obtížná. Jaká je další?

Dej vidličky do poličky vedle lžičky, vedle lžičky, správně, správně, všechny klíčky na kolíčky a hrnečky pod pokličky, správně, správně, to jsme si to uklidili, to jsme si to uklidili, viď, viď. Říkám si je rychle před každým vysíláním. Je to takový rituálek.

Pořád mi není jasné, proč jste se rozhodla z České televize odejít.

To je těžké... Oslovil mě Jan Vávra, který dříve vybudoval zpravodajství na Nově, jestli nechci spolupracovat na novém projektu. Tvořit novou podobu hlavní zpravodajské relace mi připadá jako lákavá nabídka. V České televizi jsem devět let. Takže docela vhodný čas na změnu. Navíc Viktorovi je šest a jde do školy. Když mám Události, komentáře, odcházím do práce ve dvě odpoledne a vracím se v půl dvanácté. Nevím, jak bychom s těmi mými příchody před půlnocí první třídu zvládali. Teď budu doma před osmou.

Jakou roli hrály peníze?

Peníze byly jedním z důvodů, ale ne hlavní. Jak jsem říkala, přišla dobrá nabídka.

Napadá mě další důvod. Nechcete pracovat s vaším manželem Robertem Zárubou, který je v České televizi sportovním komentátorem.

To důvod nebyl. Opravdu ne.

Mezi vašimi kolegy se mluví o tom, že vaše manželství končí, o jeho údajném krachu se psalo v novinách. Rozvádíte se?

O soukromí nikdy mluvit nebudu. Moji známí vědí, jak to je, a nikomu jinému do toho nic není. Když jsem četla ty články, bylo mi hodně špatně. Myslela jsem, že ten den nebudu schopná vyjít z domu, připadala jsem si jako nahá. Nejsem zvyklá, že se někdo zajímá o moje soukromí. Ve veřejnoprávní televizi není obvyklé, že by moderátoři byli známí jako třeba kolegové z Novy.

Jenže jdete do komerční televize. Ty ze svých vyvolených vytvářejí hvězdy, které dělají rozhovory o soukromí a vystupují na zábavních akcích. Jste na popularitu připravená?

Jedna z prvních věcí, na které jsem se na Primě ptala, bylo, jestli se budu muset účastnit zábavních či jiných PR akcí. Moc na ně nejsem. Říkali, že to vždy nechávají na rozhodnutí zaměstnanců. Tak uvidím.

Chtěla bych být soudkyní

Moderátoři České televize mají pro kolegy z komerčních stanic posměšné označení: čtecí hlavy. Že jen čtou, co napsali jiní. Není váš přestup sešup dolů?

Moderování hlavní zpravodajské relace přece nemůže být sešup. Navíc vzniká její nová podoba, takže je to spíš výzva. Pravda ovšem je, že z hlediska novinářské profese je moderování pořadu Události, komentáře opravdu nejnáročnější a prestižní práce.

Zkuste vysvětlit proč.

Každý den tam řešíme dvě tři nová témata. Pokaždé se musíme připravit, aby nás hosté nezaskočili. Já se třeba moc nevyznám v ekonomice a teď jsem měla v přímém přenosu řešit s ekonomy nějaký zásadní problém. Musela jsem se pečlivě připravit. *

Stalo se vám v živém vysílání, že host nebyl schopen trémou promluvit?

Naštěstí ne, ale kolegyně Daniela Drtinová některé hosty chytala za ruce, aby vůbec promluvili. Nevnímali ji, nereagovali na otázky. Jen tam tak seděli.

Vy jste zažila těžkou chvíli?

Těžké bylo, když jsme pozvali paní, kterou obtěžoval její sexuolog. Natočila si to skrytou kamerou. Zároveň jsme pozvali i toho sexuologa. Měla jsem strach, jak to oba zvládnou a jak já zvládnu je. K tomu jsem ještě musela v otázkách říkat slova jako penis či masturbace. Dopadlo to dobře, ale byla jsem zpocená až na patách.

Proč jste se vůbec stala novinářkou, když máte právnickou fakultu?

V době, kdy jsem byla ve škole, odvolali mou kamarádku soudkyni. Přemýšlela jsem, jak jí pomoct a napadlo mě, že by se o tom mělo psát. Právě vyšel inzerát, že MF DNES hledá reportéra, který by se věnoval soudnictví. Zkusila jsem to. Práce mě nadchla.

Nelitujete? Právník dnes vydělává mnohem víc než novinář.

Jenže kolik je tak skvělých právníků? Mnohem víc je těch průměrných. To už by mě víc lákalo být soudkyní. Kdybych se rozhodla úplně změnit profesi, tak asi tímhle směrem. Vzdělání na to mám, teď už i věk (směje se). Mohla bych jít dělat čekatelku k soudu nebo státnímu zastupitelství. Možná to jednou bude další změna v mém životě.