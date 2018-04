Doba přípravy: 30 minut

1 balení sušených švestek

1 balení mandlí loupaných

1 čokoláda na vaření

500 ml vody

1. Švestky dáme na chvíli do vody, následně je rozvineme a vložíme do nich mandli.

2. Čokoládu přivedeme do tekutého stavu a švestky v ní obalíme čokoládou.

Tip: Je to rychlé a veeeelmi dobré. Kdo nemá rád švestky, může zkusit fíky nebo meruňky. Doporučuji ke kafíčku či odpolednímu čaji.