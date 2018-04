Švestkové recepty: koláč, pečeně i ryba s podzimním ovocem

Hejk se švestkami

Příprava: 20 minut + vaření 40 minut

Pro 4 osoby

* 2 jarní cibulky

* 600 g švestek

* 1 lžíce olivového oleje

* kousek celé skořice

* špetka mletého anýzu

* 2 lžíce červeného vinného octa

* 100 ml suchého červeného vína

* 80 g hnědého přírodního cukru

* sůl, pepř

* 800 g hejka

* olej

1. Jarní cibulku očistíme a pokrájíme. Švestky opláchneme, rozpůlíme a vyjmeme pecky.

2. V pánvi rozehřejeme olej, cibulku na něm krátce orestujeme, přidáme skořici, anýz, promícháme.

3. Do pánve přidáme k cibulce a koření švestky, zalijeme vinným octem, vínem, přisypeme cukr, podlijeme trochou vody a pod pokličkou podusíme do změknutí.

4. Vyjmeme koření, polovinu švestek odložíme stranou, zbytek rozmixujeme. Švestkové pyré ochutíme solí a pepřem.

5. Omyté a osušené porce ryby osolíme a osmažíme ve vyšší vrstvě oleje.

6. Osmažené porce ryby podáváme se švestkovým pyré a ozdobíme nerozmixovanými švestkami.

Kuře se švestkovou náplní

Příprava: 30 minut + pečení 90 minut

Pro 4 osoby

* 1 malá cibule

* 120 g másla

* 100 g sušených švestek

* 1 vejce

* 1 lžíce nasekaného čerstvého libečku

* strouhanka nebo strouhané vlašské ořechy

* 1 kuře

* sůl, pepř

* 2 malé paličky česneku

1. Troubu předehřejeme na 160 °C. Cibuli oloupeme a nakrájíme na kostičky.

2. Na pánvi rozehřejeme polovinu másla, orestujeme na něm cibuli, přihodíme pokrájené sušené švestky a společně dvě minuty opékáme. Směs necháme zchladnout, nahrubo rozmixujeme, přimícháme rozšlehané vejce a libeček. Nádivku zahustíme trochou strouhanky nebo strouhanými vlašskými ořechy.

3. Kuře omyjeme a osušíme. Naplníme ho švestkovou nádivkou a spíchneme nebo sešijeme.

4. Kuře vložíme do pekáče, potřeme zbylým rozpuštěným máslem, osolíme, přidáme přeříznuté paličky česneku, podlijeme trochou vody a dáme zakryté péct.

5. Po hodině kuře odkryjeme a dopečeme dozlatova, za občasného podlití vodou a přelévání výpekem.

Knedlík se švestkami a slaninou

Příprava: 80 minut + vaření 20 minut

Na 2-3 šišky knedlíků

* 1/2 kostky droždí

* špetka cukru

* 250 ml mléka

* 1 vejce

* 500 g hrubé mouky

* 1 lžička soli

* 1 starší rohlík

* 1/2 menší cibule

* 100 g plátků anglické slaniny

* 8–10 švestek

1. Z droždí, cukru a trochy teplého mléka necháme vzejít kvásek. Přidáme vejce a do těsta zapracujeme mouku prosátou se solí a zbylé mléko.

2. Rohlík nakrájíme na kostičky a zapracujeme do těsta, necháme kynout zakryté utěrkou asi 30–40 minut.

3. Cibuli nadrobno pokrájíme, slaninu nakrájíme na tenké proužky. Švestky omyjeme, vyloupeme pecky a dužninu pokrájíme na malé kousky.

4. Na pánvi rozehřejeme slaninu, přisypeme cibuli a společně orestujeme, přidáme pokrájené švestky a podusíme doměkka.

5. Těsto rozdělíme na dvě až tři části, mírně roztáhneme, rozdělíme na ně podušené švestky, svineme a necháme šišky knedlíků ještě 15 minut kynout na pomoučněném vále.

6. Vykynuté knedlíky povaříme dvacet minut v osolené vodě, během vaření otáčíme, nebo je uvaříme nad párou na plátěném ubrousku.

7. Hotové propícháme vidličkou nebo špejlí a nakrájíme nití na plátky. Knedlíky se hodí jako příloha k pečenému králíkovi nebo vepřovému masu.

Švestková marmeláda

Příprava: 20 minut + vaření 1 hodina

* 2 kg zralých švestek

* 8 hřebíčků

* 1 l vody

* 1 badyán

* 1 celá skořice

* 2 kg cukru

1. Omyté a osušené švestky rozpůlíme, vypeckujeme a vložíme do širšího hrnce, zalijeme vodou, přidáme koření a na mírném plameni povaříme do změknutí.

2. Z povařených švestek vyjmeme koření, směs necháme trochu zchladnout a rozmixujeme ji tyčovým mixérem.

3. Do hrnce přidáme cukr a povaříme, dokud nezačne marmeláda rosolovatět a tuhnout.

4. Marmeládu přendáme do sklenic, zavíčkujeme a ještě 25 minut sterilizujeme při 85 °C.

Listový koláč se švestkami

Příprava: 20 minut + pečení 25 minut

* 500 g listového těsta

* 20 švestek

* 5 lžic medu

* 1 lžička rumu

* špetka skořice

1. Troubu předehřejeme na 200 °C. Plech vyložíme pečicím papírem. Listové těsto rozválíme a vyložíme jím plech.

2. Švestky odstopkujeme, omyjeme, osušíme, rozpůlíme a vyjmeme pecky. Rozložíme je dužinou nahoru na plát těsta.

3. Med naředíme trochou vody, zahřejeme a promícháme s rumem a skořicí.

4. Švestky potřeme rozpuštěným medem, potřeme také okraje těsta a dáme zapéct do vyhřáté trouby na 20–25 minut.

Koláč se švestkami a tvarohem

Příprava: 30 minut + pečení 60–70 minut

* 150 g hrubé mouky

* 100 g škrobové moučky

* 1 lžička prášku do pečiva

* 200 g másla

* 120 g cukru krupice

* 1/2 sáčku vanilkového cukru

* 5 vajec

* 10 švestek

* 100 g moučkového cukru

* 500 g tvarohu

1. Troubu předehřejeme na 175 °C. Dortovou formu vymažeme tukem nebo vyložíme pečicím papírem. Mouku prosijeme s 50 g škrobu a práškem do pečiva.

2. Polovinu změklého másla vyšleháme s cukrem a vanilkovým cukrem, přidáme dvě vejce a prosátou mouku.

3. Těsto přendáme do formy a dáme na 20 minut zapéct do trouby. Švestky omyjeme, rozpůlíme a vyjmeme pecky.

4. Zbylé máslo utřeme s moučkovým cukrem a se třemi žloutky, z bílků ušleháme tuhý sníh.

5. Do máslové hmoty zapracujeme tvaroh, přimícháme sníh, škrobovou moučku.

6. Tvaroh naneseme na předpečené těsto, poklademe švestkami a dáme na dalších 40–50 minut zapéct.

Koláč se švestkami

Příprava: 30 minut + pečení 45–50 minut

* tuk na vymazání

* hrubá mouka

* 100 g celozrnné pšeničné mouky

* 100 g hladké mouky

* 1 lžíce kakaa

* 1 lžička prášku do pečiva

* 1/2 lžičky mleté skořice

* 200 g loupaných mandlí

* 15–20 švestek

* 200 g másla

* 200 g medu

* 4 vejce

* moučkový cukr

1. Troubu předehřejeme na 180 °C. Formu vymažeme tukem a vysypeme trochou hrubé mouky. Celozrnnou a hladkou mouku, kakao, prášek do pečiva a skořici společně prosijeme.

2. Mandle nastrouháme a vmícháme do mouky. Švestky omyjeme, odstopkujeme, rozpůlíme a vypeckujeme.

3. Máslo ušleháme s medem, přidáme vejce, postupně přišleháváme mouku.

4. Formu naplníme těstem, uhladíme a poklademe švestkami, které trochu zamáčkneme do těsta.

5. Pečeme ve vyhřáté troubě asi 45 minut. Hotový koláč před naporcováním posypeme moučkovým cukrem.