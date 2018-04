Svého syna nenechávám očkovat, říká lékař

Očkování u nás

V České republice je povinných deset vakcín, ty první děti dostávají už v porodnici. Zatímco dříve se za nedodržení očkovacího kalendáře rodiče dočkali pokuty, průlomový rozsudek z letošního léta situaci změnil: rodiče už v takových případech nemají být trestáni.

Probíhá tedy diskuze, jak s očkovací povinností naložit dál. Nabízí se možnost dobrovolného očkování, ta funguje například v Německu. Podle předsedy České vakcinologické společnosti Romana Prymuly by takovou změnu měla doprovázét další opatření, aby se zabránilo šíření infekčních nemocí; nenaočkované děti by například nesměly do školky.

Nejdiskutovanější je očkování proti tuberkulóze u malých dětí, od něhož se odklánějí i odborníci: má velmi mnoho vedlejších účinků a v minulých letech v souvislosti s ním umíraly i děti. Na jeho zrušení se čeká.