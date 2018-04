Své štíhlé „já“ má v sobě každý

Pokud si připadáte tlustá, nebo aspoň trochu naddimezovaná, určitě si právě teď po vánočně-silvestrovském maratonu jídla a pití obrazně kladete nůž na krk. "Tak milá zlatá, letos už vážně zhubneš," pravíte s odhodláním svému zrcadlovému odrazu.

V tu chvíli to myslíte smrtelně vážně a prvních pár týdnů si zodpovědně a přísně utrhujete od úst vše, co jste dosud milovala. Jenže pak přijde první větší stres, oslava něčích narozenin, rodina si vyžádá vepřovou a vy neodoláte její vůni... Prostě se nejdřív občas, později nadobro vrátíte k tomu, co jste si na talíř dávala v dřívějších letech.

Tradičně se pro tento systém výživy ujal název jo-jo efekt. Je to onen věčný koloběh tloustnutí a hubnutí, přičemž po pár kolech je hmotnost většinou ještě vyšší než na prvopočátku. Možná ještě výstižnější je obraz, jak se "tlouštík" snaží vyhrabat ze dna studny své nadváhy, pomalu leze nahoru směrem k vytoužené štíhlosti, ale cestou se vysílí, ztratí odvahu a spadne zase dolu.





Ale každý, kdo má problémy s váhou, včetně těch, kteří i v dětství patřili spíš mezi cvalíky, má někde uvnitř schované své štíhlejší já.

Zhubnout chce více než polovina žen Co si přejí ženy do nového roku? Více než polovina z nich by si přála zhubnout - aspoň trochu. Ukazuje to výzkum agentury MEDIAN, která se loni takřka půl roku ptala zhruba 7,5 tisíců mužů a žen na jejich předsevzetí. Zhubnout si přejí více ženy než muži. U mnohých žen ovšem zůstává štíhlejší postava jen přáním, zhubnout se podle výzkumu pokouší jen 36 procent z nich. Nejvíce zhubnout si přejí lidé ve věku 50 až 59 let.

Někdy je v hromadách tuku skryto tak důkladně, že ani uvězněná osoba nevěří, že tam vůbec je. Slibujeme, JE! Jak se ale k němu co nejefektivněji prokutat a jak ho opět nenechat zavalit? V národě, kde 90 % procent žen zkusilo aspoň jednou v životě držet dietu, je to v podstatě celospolečenský cíl.

Prvním úkolem každého, kdo hodlá vyloupat své skutečné tělo z toho stávajícího, je uvědomit si, proč se vlastně tak ztrácí v tuku. Popřemýšlejte o tom, jak jste v posledních deseti, pěti nebo dvou letech, od kdy se vaše nespokojenost s figurou datuje, vlastně jedli.

Chyba první: Sytili jste se pouze ve chvílích hladu či dostatku času? Nebo jste přikládali do žaludku dle všech doporučení opravdu v pravidelných intervalech 2,5 maximálně tří hodin?

Chyba druhá - skladba jídla. Ujíždíte celoživotně na sladkém, uzeninách a dokřupava vypečených houstičkách a chuť jídlu dle vás dodává až pár deci smetany?

Chyba třetí. Máte základní přehled o tom, kolik energie tělu dáte a jestli přibližně stejné množství zase vydáváte? Tipuji, že ti, co mají s váhou potíže, mají energie spíše velký nadbytek.

Zdá se vám, že vám opakujeme něco, co už roky víte? Je to tak, starý vtip s nejúspěšnější dietou světa, která spočívá v hesle "Nejez a cvič", nevznikl náhodou. I když dooprady platí spíš: Jez méně, vybraněji, častěji a cvič, cvič a cvič.





Rozhodně nezačínejte tak, že byste si hned od pondělka naordinovali půl vajíčka k snídani, mrkev ke svačině, plátek šunky k obědu a pak už nic. Jakmile totiž organismus vystavíte tomuto válečnému přísunu, pochopí, že jde do tuhého, a ve chvíli, kdy mu podstrčíte cokoliv navíc, uloží to do tukových zásob na horší časy. Nehledě na to, že by se vám hlady roztřásla kolena.

Zkuste si tento týden zapisovat každý den, co všechno sníte a vypijete. Zjistíte, že je toho mnohem víc, než si myslíte. Ochutnávka při vaření, kousek sušenky, co vám dali zdarma ke kafi, zbytek pribiňáčku, který dítě nedojedlo, a tak dále.

Zároveň začněte zkoušet pro vás možná nové potraviny. Nebojte se v zelinářství zeptat, co je ten který neznámý druh zač a jak se upravuje.