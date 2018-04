Svatý Valentýn je dnem zamilovaných

Byl údajně roku 269 umučen za tajné oddávání milenců v době, kdy duševně nemocný císař Claudius II. dočasně zrušil manželství, protože ženaté muže nepovažoval za dobré válečníky.



Svátek se připomíná již od čtvrtého století. Tradice vyměňovat si v den sv. Valentýna pozdravy a vzkazy, často anonymní, sahá v Británii až do 16. století. Odtamtud se dostala do USA a v pozměněné podobě pak zpět do Evropy.

Přestože se v českých zemích začal den všech zamilovaných, mající původ v anglosaských zemích, slavit až v 90. letech, přijali ho již Češi za vlastní a jsou ochotni utratit za dárky mnoho peněz. Čeká se proto také nápor v restauracích, klubech a diskotékách, pořádají se různé soutěže.



Své city mohou tento den vyjádřit i dosud nezadaní, protože je častým zvykem posílat si takzvané valentýnky - přáníčka ve tvaru srdíček nebo malých "amorků" či s rýmovanými erotickými texty. Sympatii či náklonnost může darující naznačit i květomluvou.