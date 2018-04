Svátky jsou ve Francii synonymem pro lahůdky

Pro nezúčastněného pozorovatele je však předvánoční období v Paříži příjemným zpestřením, protože francouzská metropole tradiční nedostatek sněhu nahrazuje záplavou světel. Kilometry žárovek visí nad obchodními ulicemi v každé čtvrti. Po fasádách mnoha domů také šplhá chlapík v červeném kabátě a čepici, s černými holinkami a bílým plnovousem - figurína otce Noela, francouzského příbuzného Mikuláše a Santa Clause, který přináší dětem dárky komínem.

Co se ale opravdu nezažije jinde než ve Francii, jsou nákupy vybraných specialit pro vánoční nebo silvestrovskou tabuli. Francouz se nespokojí s kaprem s bramborovým salátem a při zmínce o takovém menu obvykle pobaveně zdvihne obočí, ale večeří dlouze a obvykle ještě déle než jindy. I když se vánoční hody liší podle krajů, obvykle vedle krůty nadívané jedlými kaštany zahrnují kaviár, ústřice, šneky, uzeného lososa, sýry, víno, šampaňské a jako zákusek je dort buche neboli poleno. Nejlepším místem, kde na malém prostoru udělat cestu kolem světa francouzského lahůdkářství, je pařížské náměstí de la Madeleine.

Za stejnojmenným chrámem jsou zde dva chrámy lahůdek Fauchon a Hediard, kde sice není zrovna rozumné nakupovat, protože takřka vše zde stojí mnohem víc než jinde, ale na poměrně malém prostoru je zde možné obhlédnout vše od nejvybranějšího lososa přes velké sýrařství, oddělení koření, regály s husími a především kachními játry, cukrárny s desítkami variant vánočních buche, čerstvě namletou kávu, nemluvě o zelenině a ovoci ze všech končin světa, až po vybraný sklep, odkud si může zájemce odnést sauterne Chateau-Yquem, za 11 000 franků láhev.

Na lanýže je ovšem lepší zajít do vedlejšího Domu lanýžů. A pokud by zákazníkům nestačil výběr kaviáru u Fauchona, bude muset zajet přes řeku na bulvár La Tour Maubourg k Pétrossianovi, tradičnímu dovozci kaviáru z Íránu. V obou případech ale bude muset sáhnout dosti hluboko do kapsy.