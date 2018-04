Sváteční tipy pro jedlíky. Ochutnávka čajů nebo středověká hostina

Praha: Kulinářské zázraky doby vánoční

Až do 2. ledna 2012 můžete v Toulcově dvoře v Praze 10 nahlédnout do vánočních svátků 19. a 20. století. Kulinářské zázraky vás příjemně vánočně naladí a navíc se dozvíte, co se dřív vařilo a jedlo (doporučujeme si to vyzkoušet i doma "na vlastní pěst"). Na výstavu plnou inspirace, tedy jak se i o svátcích skvěle najíst a pobavit, se můžete přijít podívat i na Štědrý den.

Více ZDE.

Královéhradecký kraj: Vánoční prohlídky zámku a pivovaru Dětenice

Barokní zámek Dětenice je tím pravým místem, kam vyrazit o vánočních svátcích 25. a 26. prosince. Má totiž kouzelnou atmosféru, která voní nejen vanilkou, ale také pivem. No řekněte, není tohle to pravé lákadlo pro vašeho muže? Po krásné vánočně laděné prohlídce zámku určitě nevynechejte návštěvu zámeckého pivovaru a také středověké krčmy, kde budete mít možnost ochutnat pivní speciality a dobové pokrmy. Chybět nebude ani tradiční svérázná hubatá obsluha.

Více ZDE.



Zlínský kraj: Na Štěpána otevřená brána

Pokud si chcete zpestřit období vánočních radovánek, vydejte se 26. prosince 2011 na hrad Buchlov.

Čeká vás prohlídka hradu, zabijačka (na tu jistě nalákáte všechny muže z rodiny), výstava a živý betlém, který potěší i ty nejmenší.

Více ZDE.

Jihomoravský region: Pochod do Ratíškovic završený zabijačkou

Chcete přivítat Nový rok poněkud netradičně? Zavítejte na Silvestra do mikroregionu Nový Dvůr a přidejte se k místnímu pochodu do Ratíškovic.

A že to není jen tak ledajaký pochod. V jeho průběhu i v závěru můžete ochutnávat nejrůznější zabijačkové specialitky, jako je tlačenka na hlad, gulášek na chuť a dršťkovka na zahřátí.

Více ZDE.

Plzeňský kraj: Degustace čajů a bylin

Poznáte rozdíl mezi nekvalitním a špičkovým puerem? A chtěli byste? V tom případě se vydejte 3. ledna 2012 do Plzně, kde se dozvíte plno zajímavostí o tmavém čaji. Tato akce se nese v duchu nádherných, sytých vůní a skvělých chuťových vjemů.

Více ZDE.