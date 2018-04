Sváteční stolování a dekorace

VELIKONOČNÍ DEKORACE

zelená miska

Keramickou misku naplníme dobrou zemí, zasijeme den předem namočené osivo a lehce zasypeme další vrstvou země. Každý den zaléváme vlažnou vodou. Máme-li v bytě příliš suchý vzduch, zaléváme častěji. V misce sedo čtrnácti dnů objeví pěkný hustý kobereček zeleně, který pak zdobíme kraslicemi či čokoládovými figurkami. Do osení můžeme zapíchnout i kočičky, či narcisky. Jako osiva používáme oves, ale můžeme použít také ječmen, čočku nebo řeřichu.

velikonoční kytice

Do bílé nebo hodně světlé vázy či džbánu dáme suché květy - nejlépe nevěstin závoj. Na delší špejle pak napichujeme vyfouknutá bílá nebo obarvená vejce. Pod každé vejce uvážeme bílou nebo barevnou stužku a naaranžujeme do kytice.

stojánky na vejce

Nejjednodušší stojánek vyrobíme z proužku papíru. Použijeme kreslící čtvrtku, nastříháme ji na proužky 14 cm dlouhé a 3 cm široké. Oba kratší konce slepíme a necháme zaschnout.



Obdobný stojánek získáme, když na delší straně proužku nastříháme různě velké klíny, aby nám připomínal trávu. Kratší konce slepíme a pozaschnutí do stojánku vložíme vejce.



Stojánek však můžeme upravit také tak, že asi 1/3 délky proužku ponecháme do výšky větší než je vajíčko. Proužek obarvíme z obou stran,na vyšší plochu nakreslíme velikonoční motiv, oba kratší konce slepíme a po zaschnutí vložíme do vzniklého stojánku vejce.

Z časopisu Velikonoce vybrala