Čtenářský recept: Sváteční slepičí polévka

Doba přípravy

120-240 minut

Množství

6

1 celá slepice

1 mrkev,

1 petržel,

1/4 bulvy celeru

4 kuličky nového koření,

2 bobkové listy

4 kuličky celého pepře

jarní cibulka

nudle

sůl

Slepici pořádně očistíme a naporcujeme. Do hrnce dáme studenou vodu a vložíme díly slepice. Na malém plameni vývar táhneme k bodu varu. Jakmile se začne srážet bílkovina na povrchu vývaru, tak ji odstraníme a vložíme na větší kusy nakrájenou kořenovou zeleninu, nové koření, bobkový list, celý pepř a osolíme. Nadále vaříme tak, že vývar jen probublává v nezakrytém hrnci. Až je slepice uvařena (dle stáří slepice) cca 2-4 hodiny, tak vývar scedíme a do čistého vývaru vložíme mrkev, na kostičky nakrájená prsa ze slepice, pokrájenou jarní cibulku a nudle. Pomalu vaříme do změknutí nudlí a podáváme.