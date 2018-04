Čtenářský recept: Sváteční bramborový salát

Doba přípravy: 4 hodiny

Množství: 6 porcí

1 kg brambor vařených ve slupce

2 větší nebo 3 menší uvařené mrkve

1 cibule (bílá, žlutá nebo červená)

4 menší sterilované okurky

1 majonéza Yofresh

2 dl horké vody

1 lžíca plnotučné hořčice

sůl

bílý pepř

cukr

worcester

olej

ocet nebo lák z okurek

1. Vychladlé brambory a mrkev oloupeme, nakrájíme na kostičky a dáme do mísy. Oloupanou cibuli nasekáme najemno. V kastrolku rozehřejeme olej, necháme na něm zesklovatět cibuli. Tu pak přidáme do mísy k bramborám a mrkvi.

2. Ke zbytku oleje přilijeme horkou vodu, přidáme hořčici, lžičku soli, lžičku cukru, tři střiky worcesteru, špetku bílého pepře a ocet nebo lák z okurek. Zálivka by měla být sladkokyselá. Je-li trochu slanější, nic se neděje, bramborám to neuškodí, spíš naopak. Dobře rozmícháme a necháme 4 minuty provařit.

3. Hotovou zálivkou přelijeme brambory v míse, promícháme a necháme cca 1 hodinu odležet. K zaleželým bramborám přidáme nakrájené okurky a majonézu (kdo nemá rád majonézu, nemusí ji do salátu dávat, díky zálivce je velmi chutný i bez ní). Promícháme a podle chuti eventuálně dosolíme. Hotový salát dáme vychladit do lednice.

Poznámka: Tento bramborový salát se hodí k jakémukoliv smaženému slanému jídlu, ale také k restovaným kuřecím kouskům.