Toaletní papír v hlavní roli. Modelky předváděly křehké svatební šaty

Od svatebních šatů se většinou očekává, že budou elegantní, zdobné a z jemných látek. Přesto se sem tam vyskytne módní výstřelek, který překvapí netradiční zpracováním. V rámci finále americké designérské soutěže Toilet Paper Wedding Dress Contest bylo k vidění hned deset dechberoucích modelů.

Úchvatné šaty pro nevěsty byly precizně zpracované a na první pohled se ničím nelišily od těch, co jsou k mání v luxusních salónech. Jenže všechny modely byly vyrobeny pouze z toaletního papíru. Povoleným materiálem byla dále pouze lepicí páska, případně lepidlo a nit.

„Hledali jsme modely, které budou k nerozeznání od skutečných svatebních rób. Přitom je podmínka, aby byly vyrobeny z toaletního papíru,“ svěřila se jedna z organizátorek klání Laura Gawne pro New York Post. Kromě toho bylo nutné, aby byly šaty nositelné a daly se bez problémů obléci i svléci.

Nevšední soutěž se letos uskutečnila už po třinácté a na nedostatek účastníků si rozhodně stěžovat nemůže. Přihlásilo se do ní 1 517 kreativců. Jejich výtvory hodnotili lidé na internetových stránkách Cheap Chic Weddings a Quilted Northern. Nejlepších deset se sešlo na přehlídce v New Yorku během finálové přehlídky.

Soutěž vyhrála Kari Curletto, matka dvou dětí z Las Vegas, která své šaty vytvářela po nocích. Trvalo jí tři měsíce, než róbu nazvanou „Prošívané okouzlení“ i s vlečkou, která měří skoro dva metry, dokončila. Použila na ni 1 500 ručně vystřižených papírových motýlů a vysloužila si tak hlavní výhru v hodnotě 10 tisíc dolarů. Navíc budou její šaty vystaveny v newyorském muzeu Ripley’s Believe it or Not!.

Soutěžící, který skončil na druhém místě, pak dostal 5 tisíc dolarů a tvůrce třetího nejúspěšnějšího modelu si přišel na 2,5 tisíce dolarů.