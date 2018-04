OBRAZEM: Bombery i romantika. Inspirace z přehlídek pro každou nevěstu

Svatební móda je v posledních letech všechno, jenom ne konzervativní. Do šatů, se kterými přicházejí salony i designéři, se promítají aktuální trendy, a funguje to i naopak. Do svých jarních a letních kolekcí letos světové značky zařadily nejeden model, který může dublovat svatební šaty; vybere si úplně každý typ nevěsty.