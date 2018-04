Nevěsta v bílém? Ne, hitem je růžová a extravagantně zdobené vlasy

Nejnovějším trendem v barvách svatebních šatů je růžová. Její odstíny se objevují v kolekcích předních světových návrhářů svatebních šatů a značek, jako je Vera Wang, Carolina Herrera nebo Lazaro.

Paleta odstínů nejsladší barvy, která bývá spíše přisuzovaná družičkám, už ovlivnila i velký den světových celebrit. Například herečka Jessica Bielová se provdala za Justina Timberlakea v růžových šatech z dílny Giambattisty Valli. Anne Hathaway byla ve svůj velký den oděna do svatebních šatů této ultramoderní barvy od Valentina a Reese Witherspoonová se proměnila do romantické nevěsty díky růžovým šatům od Monique Lhuillier. Šaty jsou velmi něžné, barevná škála růžové se na šatech prolíná až k nejsvětlejší smetanové barvě.

Hollywoodské hvězdy sází ve velký den stále více na jemnou a romantickou růžovou.

Ačkoli se v posledních letech začínají objevovat na svatebních šatech i jiné pestré barvy, u českých nevěst stále jednoznačně převládají odstíny bílé nebo tzv. champagne. Volbu mezi těmito dvěma barvami by kromě osobního vkusu měla ovlivnit i barva nevěstiny pleti.

Bílá, nebo champagne?

"Někoho rozzáří bílá barva, jinému svědčí odstín champagne," radí majitelka svatebního centra Adina Marie Nováková, která prozrazuje, že další velice oblíbená je také barva tzv. off-white. "Je to první bílá barva po sněhobílé, ale není úplně čistě bílá a není také champagne. Prostě něco mezi," dodává.

Pokud nevěsta touží po výrazné barvě, ale zároveň se nechce vzdát bílé klasiky, může zvolit kompromis. Základ mnoha modelů je z větší části z bílého materiálu a v části je použit barevný materiál, například s barevným potiskem květin nebo kontrastní širší organtýnová stuha jako pásek volně vlající na zadní části sukně až dolů.

Vzhled a střih šatů by měl být spíše záležitostí nevěstina vkusu. Každý výrobce svatebních šatů má ve své kolekci jak šaty pro princezny, tak i jednoduché splývavé. Nevěsta by tedy neměla příliš podléhat módním trendům, ale měla by se ve svém modelu najít. Žena sportovního typu by působila poněkud v křeči, pokud by ji zdobily mašle, volány, a naopak.

Teplé prádlo, krásné boty

Svatba v zimě vyžaduje i vhodné hřejivé doplňky. "Oblíbené jsou kožíškové štoly na ruce a pelerínky, které působí velice něžně. Nebojte se vzít si pod šaty termoprádlo, tzv. jégrovky, zahřejí a nejsou vidět. Nejedna naše nevěsta, a to z řad celebrit, by mohla vyprávět," říká Marie Nováková.

Obutí pro nevěstu by i v chladnějším počasí měly tvořit střevíčky. Pokud je nevěsta menšího vzrůstu, určitě by měla zvolit boty s vysokým podpatkem a ideálně s platformou. Ta udělá boty stabilnějšími a nevěsta pak vynese model "v celé parádě".

Dokonalý závoj

Šaty nejsou to jediné, co nevěsta ve svůj velký den řeší. Mnoho žen sní o tom mít na své pohádkové svatbě závoj. Podle Marcely Michálkové, návrhářky svatebních závojů, je zajímavostí Češek jejich rychlá ovlivnitelnost módními trendy slavných nevěst.

"Hned druhý den po svatbě prince Williama a Kate Middletonové jsem obdržela objednávku na závoj, ve kterém se vévodkyně vdávala. Vyráběla jsem také například pět metrů dlouhý závoj po vzoru Avril Lavigne, nebo retro krajkový závoj Kate Mossové. Ale ani závoje českých celebrit nezůstaly pozadu, hodně žádaný byl například závoj Jitky Čvančarové," popisuje vliv celebrit na trend svatebních modelů Marcela Michálková.

Trendem této sezony je každopádně krátký závojík, který nebude ve špatném počasí nijak na obtíž. Vše ovšem samozřejmě záleží na stylu šatů, jejich barvě a zdobení. Pro tuto sezonu doporučujeme zvolit jemně lemovaný závoj po ramena nebo v délce do pasu, vyšívaný krajkou nebo kamínky.

Závoj může být zároveň ideálním doplňkem pro zakrytí všech nedokonalostí postavy. Dlouhý dokáže postavu zeštíhlit a bohatý útlou nevěstu zvýraznit. "Trendem 21. století je ale každopádně všechna pravidla porušovat. Proto je v tomto případě nejdůležitější cítit se dobře a výjimečně! Správný závoj je ten, který vás při pohledu do zrcadla rozbrečí," radí Marcela Michálková.

Do vlasů korálky i květiny

Nevěsty, které před klasikou preferují originalitu a chtějí se odlišit, se mohou realizovat v rozmanitých vlasových ozdobách. Některé ženy se nebojí stylizovat do jemné, éterické víly s věnečkem z korálků či květin, který se stáhne saténovou stužkou, jiné chtějí k jednoduchým šatům zaujmout extravagantním modelem.

"Stále více budoucích manželek touží po větších vlasových ozdobách. Aktuálně jsou oblíbené fascinátory s jemným závojem připomínající dobu let 30. let s aplikací v barvě odpovídající šatům. Odvážnější dámy pak volí klobouk", popisuje požadavky klientek návrhářka vlasových doplňků Jane Bond.